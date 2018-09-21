Баба: «Азар – настоящий клоун. Он всегда заставляет людей смеяться»

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, выступающий на правах аренды в «Шальке», оценил чувство юмора полузащитника лондонцев Эдена Азара.
«Иногда перед игрой он рассказывал мне о своих планах на матч. И позже он всегда выполнял задуманное.
Он на самом деле клоун. Он всегда смеется: когда мы в раздевалке или за ужином. Он забавный парень, который всегда заставляет людей смеяться.
Не нужно много говорить о качествах Эдена, в каждой игре он показывает, что является потрясающим игроком», – сказал Баба.
Источник: Goal.com