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    Баба: «Азар – настоящий клоун. Он всегда заставляет людей смеяться»

    Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, выступающий на правах аренды в «Шальке», оценил чувство юмора полузащитника лондонцев Эдена Азара.

    «Иногда перед игрой он рассказывал мне о своих планах на матч. И позже он всегда выполнял задуманное.

    Он на самом деле клоун. Он всегда смеется: когда мы в раздевалке или за ужином. Он забавный парень, который всегда заставляет людей смеяться.

    Не нужно много говорить о качествах Эдена, в каждой игре он показывает, что является потрясающим игроком», – сказал Баба.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2018 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 21 сентября 2018, 18:59

      Повезло тебе, что ты не у нас играешь))а то с такой фамилией и над тобой бы ржали))

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