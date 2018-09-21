Бекао: «Если ЦСКА для победы над «Спартаком» не хватит класса, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао заявил, что армейцы постараются добыть победу на классе над «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ.

«Знаю ли, что для болельщиков ЦСКА значит дерби со «Спартаком»? Да-да, я в курсе, что это русское Эль Класико. Понятно, что и ЦСКА, и «Спартак» очень хотят победить в супердерби. Убеждeн, что наша команда как следует сконцентрирована, собрана и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру.

Знаком ли со спартаковскими соотечественниками – Фернандо, Адриано и Рошей? Пока нет. Адриано провоцирует соперников? Если у него стиль игры такой, что я могу сделать. Значит, мне нужно не попасть в этот капкан», – сказал Бекао.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября и начнeтся в 19:00 по московскому времени.