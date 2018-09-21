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    Бекао: «Если ЦСКА для победы над «Спартаком» не хватит класса, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру»

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао заявил, что армейцы постараются добыть победу на классе над «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ.

    «Знаю ли, что для болельщиков ЦСКА значит дерби со «Спартаком»? Да-да, я в курсе, что это русское Эль Класико. Понятно, что и ЦСКА, и «Спартак» очень хотят победить в супердерби. Убеждeн, что наша команда как следует сконцентрирована, собрана и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру.

    Знаком ли со спартаковскими соотечественниками – Фернандо, Адриано и Рошей? Пока нет. Адриано провоцирует соперников? Если у него стиль игры такой, что я могу сделать. Значит, мне нужно не попасть в этот капкан», – сказал Бекао.

    Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября и начнeтся в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2018 14:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 сентября 2018, 19:46

      верим в молодняк!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 21 сентября 2018, 19:25

      У одной команды тренер, у другой , даже не физрук, а так ... мимо проходил- кто победит?

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 21 сентября 2018, 18:52

      Блин, вы хоть забор постройте у ворот Игорька, но что бы выиграли!

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      Рейтинг: +5072

      Т34 21 сентября 2018, 16:49

      Напоминает последнее дерби, где перед ним половина команды коней били себя кулаками в грудь и говорили, что после поражения Спартака от Ливерпуля, они размажут принципиального соперника. Результат все знают. Видимо уроки на пользу не идут. Бекао, Влашич, да и другие, видимо, не знают пословицы: "Не говори гоп, пока не перепрыгнул".

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 16:04

      Он Высоцкого не слышал, песню о силе воле. Это когда мужик рванул на 5000 как на 500. Поучительная была песенка.

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > prezent2017 21 сентября 2018, 19:26

      ты, видать, его тоже очень давно слушал

      0
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 21 сентября 2018, 15:47

      Ну посмотрим)интересно будет посмотреть, но думаю спартак будет рвать, после последних матчей ужасных. Будут мотивированы даже сильнее цска.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 сентября 2018, 14:43

      Сейчас Ахмату класса хватает Спартак обыгрывать.

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 21 сентября 2018, 14:12

      По любому выиграете. Спартак никакущий.

      6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Alllex68 21 сентября 2018, 15:01

      Перед началом ЧМ в сборную тоже мало кто верил, говорили что научить играть за несколько дней не возможно, а вон как получилось! Думаю что Спартак, точнее надеюсь ,что команда за неделю научится играть и даст бой цска!

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Опорник84 21 сентября 2018, 15:23

      какая неделя?? три дня осталось))

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Опорник84 21 сентября 2018, 16:00

      бой не даст! ежели чаво другое!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Alllex68 21 сентября 2018, 16:04

      А конюшня какущая?

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