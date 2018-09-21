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  • Бекао: «Если ЦСКА для победы над «Спартаком» не хватит класса, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру»

Бекао: «Если ЦСКА для победы над «Спартаком» не хватит класса, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру»

21 сентября 2018, 14:11
13

Защитник ЦСКА Родриго Бекао заявил, что армейцы постараются добыть победу на классе над «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ.

«Знаю ли, что для болельщиков ЦСКА значит дерби со «Спартаком»? Да-да, я в курсе, что это русское Эль Класико. Понятно, что и ЦСКА, и «Спартак» очень хотят победить в супердерби. Убеждeн, что наша команда как следует сконцентрирована, собрана и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру.

Знаком ли со спартаковскими соотечественниками – Фернандо, Адриано и Рошей? Пока нет. Адриано провоцирует соперников? Если у него стиль игры такой, что я могу сделать. Значит, мне нужно не попасть в этот капкан», – сказал Бекао.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября и начнeтся в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бекао Родриго
Комментарии (13)
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Alllex68
1537528373
По любому выиграете. Спартак никакущий.
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Grey33
1537530188
Сейчас Ахмату класса хватает Спартак обыгрывать.
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DeStar
1537534025
Ну посмотрим)интересно будет посмотреть, но думаю спартак будет рвать, после последних матчей ужасных. Будут мотивированы даже сильнее цска.
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prezent2017
1537535046
Он Высоцкого не слышал, песню о силе воле. Это когда мужик рванул на 5000 как на 500. Поучительная была песенка.
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Т34
1537537744
Напоминает последнее дерби, где перед ним половина команды коней били себя кулаками в грудь и говорили, что после поражения Спартака от Ливерпуля, они размажут принципиального соперника. Результат все знают. Видимо уроки на пользу не идут. Бекао, Влашич, да и другие, видимо, не знают пословицы: "Не говори гоп, пока не перепрыгнул".
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R015RK
1537545140
Блин, вы хоть забор постройте у ворот Игорька, но что бы выиграли!
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sochi-2013
1537547116
У одной команды тренер, у другой , даже не физрук, а так ... мимо проходил- кто победит?
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neofizer
1537548380
верим в молодняк!
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