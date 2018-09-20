Покеттино: «Проиграть несколько матчей иногда полезно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал комментарий по поводу последних поражений команды. Лондонцы проиграли как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

«Сейчас легко переложить ответственность на сторонние факторы, но я не буду этого делать. Небольшое беспокойство из-за отсутствия побед есть. Однако иногда полезно несколько раз проиграть – ощутить горечь поражения», – сказал аргентинец.

В АПЛ «Тоттенхэм» идет шестым.