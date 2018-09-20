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    Покеттино: «Проиграть несколько матчей иногда полезно»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал комментарий по поводу последних поражений команды. Лондонцы проиграли как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

    «Сейчас легко переложить ответственность на сторонние факторы, но я не буду этого делать. Небольшое беспокойство из-за отсутствия побед есть. Однако иногда полезно несколько раз проиграть – ощутить горечь поражения», – сказал аргентинец.

    В АПЛ «Тоттенхэм» идет шестым.

    Источник: Skysports

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    20.09.2018 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 сентября 2018, 22:57

      Фраза про Тоттенхэм из фильма Залечь на дно в Брюгге по-моему будет всегда актуальна))

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