Влашич: «Уже понимаю: неважно, как сложится сезон. Главное – обыграть «Спартак»!»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком». Хрват заявил, что скандал в стане красно-белых, связанный с отстранением полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, должен сыграть на руку армейцам в предстоящем дерби.

«Это самый принципиальный соперник для ЦСКА, мне уже все рассказали. Для российской лиги и болельщиков это самый важный матч в году. Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное – обыграть «Спартак»! Хочу отдать все силы на поле для победы в этом матче.

Не слышал о каких-то скандалах, потому что не читаю российскую прессу. Но окей, для нас так даже лучше, пускай. Если в команде и правда есть проблемы, то она становится более уязвимой. Мы используем все преимущества, чтобы победить», – сказал Влашич.

Игра ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.