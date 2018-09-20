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  • Влашич: «Уже понимаю: неважно, как сложится сезон. Главное – обыграть «Спартак»!»

Влашич: «Уже понимаю: неважно, как сложится сезон. Главное – обыграть «Спартак»!»

20 сентября 2018, 12:59
31

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком». Хрват заявил, что скандал в стане красно-белых, связанный с отстранением полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, должен сыграть на руку армейцам в предстоящем дерби.

«Это самый принципиальный соперник для ЦСКА, мне уже все рассказали. Для российской лиги и болельщиков это самый важный матч в году. Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное – обыграть «Спартак»! Хочу отдать все силы на поле для победы в этом матче.

Не слышал о каких-то скандалах, потому что не читаю российскую прессу. Но окей, для нас так даже лучше, пускай. Если в команде и правда есть проблемы, то она становится более уязвимой. Мы используем все преимущества, чтобы победить», – сказал Влашич.

Игра ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (31)
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Артурка32
1537437771
Как все "любят" Спартак)) действительно "народная" команда))
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insider_retro
1537437925
Неважно кто и что сказал, главное, что бы упоминался Спартак, - и новость сразу главная, и повод для бурления болел готов...)) Скандалы скандалами, вы играйте, а мы посмотрим!...))
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Bandit7
1537438273
увидим что скажешь как мы Спартак в очередной раз унизит коней 3-0
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Т34
1537438776
Во, как! Главное обыграть Спартак, а потом хоть трава не расти, не важно, как сложится сезон. А если не получится обыграть? Кранты придут? Читаешь комментарии некоторых футболистов и еще раз убеждаешься в малом количестве серого вещества в голове. Причем у абсолютного большинства. Ноги есть, ума не надо, не за ум в футболе платят большие деньги.
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cska-62
1537442130
Ребята! Это перевод. И лично я не уверен, что он добросовестный. Журналюшки очень любят добавить "перчика" от себя... Вероятнее всего, там было что-нибудь о том, что задачи на сезон ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН, когда матч со "Спартаком"! И это действительно так! И уже много десятилетий!
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"supermax"
1537442409
все языкастые такие) два дня в клубе а уже Спартак для него принципиальный соперник
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Derzkiy1
1537442625
Дерби всегда были зрелищны ! У Цска проблемы в защите сейчас и все хорошо в атаке , думаю будет много голов и Цска выиграет с разницей 2-3 мяча
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Мары
1537445424
Не успел приехать , а ему уже мозги раком выставили.Ну да ладно. Матч то действительно принципиальный ещё со времён Союза.Как был таким, так таким и остался.Не зря же с1992 по 2000-й год ЦСКА вообще выиграть у Спартака не мог. Так что думаю это будет интересно.
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Дедуктор
1537446047
Благодаря скандалу, Спартак сильнее будет. Вычистит из команды гниль, прощелыг и вредителей. Почему команда вдруг слабеть должна?
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zigbert
1537455979
С такими рассуждениями ,можно и чемпионат не играть.
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