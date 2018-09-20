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    Влашич: «Уже понимаю: неважно, как сложится сезон. Главное – обыграть «Спартак»!»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком». Хрват заявил, что скандал в стане красно-белых, связанный с отстранением полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, должен сыграть на руку армейцам в предстоящем дерби.

    «Это самый принципиальный соперник для ЦСКА, мне уже все рассказали. Для российской лиги и болельщиков это самый важный матч в году. Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное – обыграть «Спартак»! Хочу отдать все силы на поле для победы в этом матче.

    Не слышал о каких-то скандалах, потому что не читаю российскую прессу. Но окей, для нас так даже лучше, пускай. Если в команде и правда есть проблемы, то она становится более уязвимой. Мы используем все преимущества, чтобы победить», – сказал Влашич.

    Игра ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    20.09.2018 12:59
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 20 сентября 2018, 19:29

      Никола мы с тобой!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 18:06

      С такими рассуждениями ,можно и чемпионат не играть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 16:41

      У нас без этого не могут. Сразу новичкам обозначают кто есть кто в чемпионате. А потом приезжает "Ахмат" или " Оренбург" условный и мельдонит по самые фаберже...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 сентября 2018, 16:35

      нормас легионер, сразу в местную тему вписался, а то некоторые только бабло и ждут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 20 сентября 2018, 15:20

      Благодаря скандалу, Спартак сильнее будет.
      Вычистит из команды гниль, прощелыг и вредителей. Почему команда вдруг слабеть должна?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 сентября 2018, 15:10

      Не успел приехать , а ему уже мозги раком выставили.Ну да ладно.
      Матч то действительно принципиальный ещё со времён Союза.Как был таким, так таким и остался.Не зря же с1992 по 2000-й год ЦСКА вообще выиграть у Спартака не мог.
      Так что думаю это будет интересно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Мары 20 сентября 2018, 15:47

      Не путай, в 98 году 4-1 вынесли Спартак, серия длилась с 91 по 98 год. Кстати, что ж не вспоминаешь другую серию с 01 по 08 года?))

      6
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Vickont 20 сентября 2018, 18:06

      Точно,ты прав.В 98-м 4-1 пролетели армейцам.Правда потом 1-0 и 4-0 у них опять выиграли до поражения.А не вспоминаю так как у Спартака и другие серии над армейцами были.Только в Союзе. Перечислить ?

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Мары 21 сентября 2018, 10:00

      Долматова вспомни маразматик!!!

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Nerlinger 21 сентября 2018, 17:29

      Зубы почисть, доктор.

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 сентября 2018, 14:23

      Дерби всегда были зрелищны ! У Цска проблемы в защите сейчас и все хорошо в атаке , думаю будет много голов и Цска выиграет с разницей 2-3 мяча

      3
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 20 сентября 2018, 14:20

      все языкастые такие) два дня в клубе а уже Спартак для него принципиальный соперник

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2018, 14:15

      Ребята! Это перевод. И лично я не уверен, что он добросовестный. Журналюшки очень любят добавить "перчика" от себя... Вероятнее всего, там было что-нибудь о том, что задачи на сезон ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН, когда матч со "Спартаком"!

      И это действительно так! И уже много десятилетий!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 20 сентября 2018, 14:32

      Согласен полностью и играть со Спартаком с его сильным
      составом, гораздо интереснее и выигрыш почетнее. Думаю
      и болельщики Спартака думают так же.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 20 сентября 2018, 20:01

      Настоящим болельщикам - конечно! А не тем, что только срач разводят... В футболе вообще не соображая... Некоторые просто оригинальны. Много лет прожили в футбольной тусовке, а элементарные футбольные азы не усвоили. Как и некоторые комментаторы типа Васи Уткина... :-)))

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 20 сентября 2018, 14:07

      Он просто сказал о большой важности игры с Спартаком. Вот и все. Сезон тоже важен. Я даже думаю, что играя против Виктории, армейцы больше думали об игре со Спартаком, а поэтому и плохо сыграли в первом тайме.

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