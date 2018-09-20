Мюллер провел сотый матч в Лиге чемпионов

Накануне состоялся матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Бенфика» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 0:2.

Нападающий немецкого клуба Томас Мюллер появился на поле в этой встрече на 88-й минуте, выйдя на замену. Он стал 35-м футболистом, проведшим не менее ста матчей в турнире (учитываются только игры в основной стадии ЛЧ). Все они пришлись на карьеру Мюллера в составе мюнхенской команды.

Лидирует по этому показателю Икер Касильяс, на счету которого 168 игр. На втором месте – Криштиану Роналду (154).