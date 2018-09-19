Пике запустил кампанию в поддержку детского футбола в России, опубликовав пост в инстаграме на русском языке

Защитник «Барселоны» Жерар Пике запустил кампанию в поддержку детского футбола в России.

В своем инстаграме испанец выложил пост на русском языке с названием «Питайся как профи с Beko» [Beko – одна из турецких торговых марок бытовой техники].

«Выкладывайте фото своего правильного питания с хештегом #ПитайсяКакПрофи, отмечайте своих друзей, и Beko Russia переведет 50 рублей за каждый хештег в фонд Детской Футбольной Лиги на развитие детского футбола в России!» – написал Пике.

К кампании уже присоединились множество российских спортсменов. Среди них – футболисты Дмитрий Тарасов и Александр Головин, хоккеисты Евгений Малкин и Александр Овечкин, боец ММА Хабиб Нурмагомедов и другие.