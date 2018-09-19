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    Пике запустил кампанию в поддержку детского футбола в России, опубликовав пост в инстаграме на русском языке

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике запустил кампанию в поддержку детского футбола в России.

    В своем инстаграме испанец выложил пост на русском языке с названием «Питайся как профи с Beko» [Beko – одна из турецких торговых марок бытовой техники].

    «Выкладывайте фото своего правильного питания с хештегом #ПитайсяКакПрофи, отмечайте своих друзей, и Beko Russia переведет 50 рублей за каждый хештег в фонд Детской Футбольной Лиги на развитие детского футбола в России!» – написал Пике.

    К кампании уже присоединились множество российских спортсменов. Среди них – футболисты Дмитрий Тарасов и Александр Головин, хоккеисты Евгений Малкин и Александр Овечкин, боец ММА Хабиб Нурмагомедов и другие.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.09.2018 17:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 сентября 2018, 18:50

      Насколько я знаю, Пике и Овечкин, если не друзья, то хорошие знакомые, поэтому, не удивлюсь, что он репостнул его запись из солидарности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 19 сентября 2018, 18:47

      бабки переведут и их на местах попилят просто и все... нахер никому не нужен футбол детский (я о политиках), может кто-то и мечтает о процветании спорта в нашей стране, но только не дяди/тети в пиджаках!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 19 сентября 2018, 18:16

      Я думал, что название будет "Рука Пике"

      -1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 сентября 2018, 17:46

      ...это кранты.

      1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 17:39

      Рекламуха голимая

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