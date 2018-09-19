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  • Пике запустил кампанию в поддержку детского футбола в России, опубликовав пост в инстаграме на русском языке

Пике запустил кампанию в поддержку детского футбола в России, опубликовав пост в инстаграме на русском языке

19 сентября 2018, 17:35
5

Защитник «Барселоны» Жерар Пике запустил кампанию в поддержку детского футбола в России.

В своем инстаграме испанец выложил пост на русском языке с названием «Питайся как профи с Beko» [Beko – одна из турецких торговых марок бытовой техники].

«Выкладывайте фото своего правильного питания с хештегом #ПитайсяКакПрофи, отмечайте своих друзей, и Beko Russia переведет 50 рублей за каждый хештег в фонд Детской Футбольной Лиги на развитие детского футбола в России!» – написал Пике.

К кампании уже присоединились множество российских спортсменов. Среди них – футболисты Дмитрий Тарасов и Александр Головин, хоккеисты Евгений Малкин и Александр Овечкин, боец ММА Хабиб Нурмагомедов и другие.

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Публикация от text (@3gerardpique)

Источник: Instagram
Испания. Примера Барселона Пике Жерар
Комментарии (5)
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Alllex68
1537367952
Рекламуха голимая
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FaTeK1945ru
1537368417
...это кранты.
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сейду
1537370197
Я думал, что название будет "Рука Пике"
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fortune-bva
1537372038
бабки переведут и их на местах попилят просто и все... нахер никому не нужен футбол детский (я о политиках), может кто-то и мечтает о процветании спорта в нашей стране, но только не дяди/тети в пиджаках!
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Cules2013
1537372203
Насколько я знаю, Пике и Овечкин, если не друзья, то хорошие знакомые, поэтому, не удивлюсь, что он репостнул его запись из солидарности.
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