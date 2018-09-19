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  • Уволенный массажист «Анжи»: «Вопросов к команде у меня никаких. Пускай она живет»

Уволенный массажист «Анжи»: «Вопросов к команде у меня никаких. Пускай она живет»

19 сентября 2018, 15:15
3

Массажист «Анжи» Вадим Арсиян, уволенный сегодня из клуба, прокомментировал данную ситуацию.

Кроме Арсияна махачкалинцев покинули администратор Абдул Шурпаев и начальник команды Рахматулла Халимбеков.

«Благодарен Сулейману Керимову, благодаря которому я вообще попал в команду мечты, где были все звeзды мирового футбола. «Анжи» стал семьeй. У меня были и останутся прекрасные отношения со всеми людьми, кто трудится в команде.

Что касается моего увольнения, то если руководство так считает, значит им виднее. Мне уже 55 лет – может быть, правильно дать дорогу молодым. Где бы я ни находился, всегда буду поддерживать «Анжи». Пускай эта команда живeт.

Вопросов к команде у меня нет никаких. Большое спасибо хочется сказать Осману Кадиеву, который в столь тяжeлые времена для «Анжи» продолжает бороться, находить какие-то финансы и помогать команде. Я обнимаю каждого работника клуба. «Анжи» навсегда останется у меня в сердце.

Вообще, Дагестан должен жить футболом. Благодаря «Анжи» я познакомился и нашeл в жизни очень много друзей. Это были лучшие годы», – сказал Арсиян.

Как ранее стало известно, «Анжи» с начала сезона испытывает финансовые проблемы. Долг клуба составляет около 260 миллионов рублей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (3)
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Project Бабангида
1537360436
массажист проблему анжи не решит, нужна массажистка )
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Фотон
1537362601
А массажист наверное миллионы получает. Вся финансовая пробпема после увольнения будет решена. Здорово!
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zigbert
1537438304
Нашли "козла отпущения".
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