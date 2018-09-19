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    Салах: «Моуринью давал мне очень мало шансов в «Челси»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что не смог закрепиться в основе «Челси» из-за недоверия главного тренера команды Жозе Моуринью.

    Египтянин перешел в лондонский клуб из «Базеля» в начале 2014 года. В то время «Челси» возглавлял нынешний тренер «Манчестер Юнайтед». В феврале 2015 года Салах отправился в аренду в «Фиорентину».

    «Все, что я могу сказать, – у меня было очень мало шансов. С января по июнь 2014 года я провел десять матчей.

    Я уважал решение тренера, это был его выбор. Но со временем мне стало трудно это принять, потому что это была нездоровая ситуация. Мне пришлось уйти. Мне нравится футбол, это моя страсть.

    Итак, я должен был играть в футбол. У меня были хорошие отношения с Моуринью, но мне пора было уходить. Я отправился в аренду в «Фиорентину», и смог снова играть», – сказал Салах.

    Источник: Tribalfootball

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    19.09.2018 13:27
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 сентября 2018, 13:55

      Асабливый вообще много напакостил Челси в это время...(((

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