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    EA Sports вручила Роналду первую в мире копию FIFA 19

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил от компании EA Sports первую в мире копию футбольного симулятора FIFA 19. Официально игра выйдет 28 сентября.

    «Спасибо EA Sports за первую в мире копию FIFA 19. Заходите и присоединяйтесь ко мне в игре», – написал футболист в инстаграме.

    Ранее были представлены карточки футболистов в FIFA 19. Португалец возглавил рейтинг вместе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси – у обоих футболистов показатель 94.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.09.2018 13:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 18 сентября 2018, 14:56

      Вручили я так понимаю бесплатно, человеку у которого денег вагон.
      А с простого народа 3к требуют.
      Да пошла она эта фифа 19...

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Nekit92 18 сентября 2018, 15:03

      Ему ещё и доплатили за имиджевые права

      0
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      ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 > Nekit92 18 сентября 2018, 15:13

      ахах, насмешил! Криш лицо игры, это красивый ход ЕА, в новостях озвучат) А так, никого не заставляют покупать, не купишь - играй в пиратку

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > mig28 18 сентября 2018, 16:16

      Я вообще в нее играть не буду. Там Зенита нет. Не за пупсиков же гонять!.

      1
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      Рейтинг: +90

      alikatos > Nekit92 18 сентября 2018, 16:44

      Я тоже присоединяюсь

      1
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > BYANKONERI 18 сентября 2018, 19:18

      в точку)

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 18 сентября 2018, 14:08

      Ну теперь он начнёт штамповать пиратки ))))

      0
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      Рейтинг: +142

      vavanze 18 сентября 2018, 14:01

      А ну ка высылай мне!!!

      -1
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