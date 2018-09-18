EA Sports вручила Роналду первую в мире копию FIFA 19

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил от компании EA Sports первую в мире копию футбольного симулятора FIFA 19. Официально игра выйдет 28 сентября.

«Спасибо EA Sports за первую в мире копию FIFA 19. Заходите и присоединяйтесь ко мне в игре», – написал футболист в инстаграме.

Ранее были представлены карточки футболистов в FIFA 19. Португалец возглавил рейтинг вместе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси – у обоих футболистов показатель 94.