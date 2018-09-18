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    Братья Миранчуки купили «Роллс Ройс» и «Бентли»

    Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки недавно стали обладателями новых автомобилей, рассказал Василий Уткин на «Эхе Москвы». Один из них приобрел «Роллс Ройс», другой – «Бентли».

    Алексей Миранчук в текущем сезоне провел семь матчей в российской Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями. Его брат Антон сыграл шесть матчей и забил один гол.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 10:06
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 18 сентября 2018, 20:28

      Уткин похоже не успокоится!!!!! На чём интересно передвигается он сам? Наверное на общественном транспорте..

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 18 сентября 2018, 17:26

      А что, сделки Уткин оформлял?

      2
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      Рейтинг: +548

      avera 18 сентября 2018, 17:11

      Так вот почему они по полю плохо передвигаются. Берегут ноги для педалей.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 сентября 2018, 15:52

      епать крахаборы вонючие...недавно квартирку выпросили на халву у клуба и тут такое))

      1
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > 3a zenit 18 сентября 2018, 16:54

      Ну а чего ты удивляешься?
      Или не знаешь сколько они зарабатывают?
      Или в Зените игроки не ездят на Бентлях?
      Заработали-купили, чего бабло чужое считать!

      5
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 18 сентября 2018, 14:29

      Это Россия. К сожалению ничего нового

      3
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 18 сентября 2018, 14:27

      Да и ладно.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 сентября 2018, 14:20

      Миранчуки? А кто это такие?

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 сентября 2018, 14:16

      Ну и для чего играть теперь? Бабла полно , тачки крутые , жизнь удалась !

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 сентября 2018, 14:09

      Жизнь удалась у братушек,народ скинулся "денушками" для РЖД,купив чуть дороже билеты во все концы России

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 сентября 2018, 14:06

      Бентли - 15 млн.рублей.
      Роллс Ройс - 50 млн. рублей.
      Зато РЖД обычным работникам платит копейки, и билеты по завышенным ценам продают.
      А футболисты хорошо живут: сильно напрягаться не надо, зарплату платят много и без задержек. Спрашивается, а зачем тогда развиваться и в Европу уезжать?
      Спасибо лимиту!

      10
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > BRO_football 18 сентября 2018, 16:08

      Тут "спасибо" не лимиту, а самой системе, где зарплаты и премии игроков и тренеров не соответствуют их уровню и отдаче в работе.

      6
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > BRO_football 18 сентября 2018, 19:38

      Вы по-моему цены на данные автомобили притянули за уши. А то что пол Москвы ездит на Бугатях, Бентлях, Ламборгинях, Ройсах и прочей дичи за 10ки миллионов Вас не смущает? Завязывайте уже судить других. Была бы возможность у Вас сомневаюсь, что вы бы отказали себе в данной возможности.

      -1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > BRO_football 18 сентября 2018, 22:26

      убрать лимит, пускай играют за копейки

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > LokoOneLove 18 сентября 2018, 22:55

      Речь сейчас, кажется, не про "пол Москвы", а конкретно про игроков клуба, существующего на деньги госкомпании. Не так ли?

      0
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > la verdad 18 сентября 2018, 23:50

      Так чем они отличаются от обычных людей? Кто-то снимается в фильмах получает миллионы, кто-то торгует наркотой и прочей дичью. Почему футболист в наше время не может позволить автомобиль за 20 млн? И какое спонсорство от РЖД вы о чём? Зависть Вас съест. Вон Зенитушка пилит народное достояние с помощью частной компании и всем норм. Так что не ныли бы уже про зарплаты футболистов.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > LokoOneLove 19 сентября 2018, 00:35

      Какая зависть???))) И причём тут наркота???))) Чем РЖД отличается от Газпрома? Я также плохо отношусь и к актёрам, которые получают миллионы за съёмки в фильмах на бюджетные деньги. И к псевдопрофессиональным клубам (80% РПЛ), включая Зенит и Локомотив.
      Если вы называете себя "профессионалами" - зарабатывайте сами, а не жируйте на деньги налогоплательщиков, которым не хватает больниц, школ, нормальных дорог и т.д.
      А точка зрения москвича, который считает, что живёт в России, меня просто смешит :)))

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