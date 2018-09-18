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Братья Миранчуки купили «Роллс Ройс» и «Бентли»

18 сентября 2018, 10:06
40

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки недавно стали обладателями новых автомобилей, рассказал Василий Уткин на «Эхе Москвы». Один из них приобрел «Роллс Ройс», другой – «Бентли».

Алексей Миранчук в текущем сезоне провел семь матчей в российской Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями. Его брат Антон сыграл шесть матчей и забил один гол.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Уткин Василий
Комментарии (40)
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Антибиотик
1537254681
Да пусть, хоть троллейбус себе купят, это нас не должно касаться. Другое дело, что не к месту это. Есть несколько личностей типа Уткина, Селюка и Смородской, которые при неудачах нашей команды сразу начинают активизироваться в СМИ и портить и так потрепанную репутацию.
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Рубик Докоян
1537255415
Это в преддверии встречи с гимнастками-художницами сёстрами Авериными братаны решили шикануть ? ))) Будет на чём девочек прокатить. Могут себе это позволить, пока отечественный производитель не конкурент западным.
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Чермындыр
1537255567
Продукты системы не виноваты в том, что они низкого качества. Виновата система выпуска подобных продуктов
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KalterJax
1537256396
А я всё думал и гадал, что ж братья то никак не заиграют по нормальному! А они оказываются машину себе выбрать не могли! ну раз уж купили, то может сегодня в ЛЧ, со свежей головой выйдут!
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Фотон
1537256932
Они бы лучше на футбольном поле летали, как эти машины.
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anatolich72
1537258167
Кому какое дело,кто, что купил.тупая новость.
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Леха из Твери
1537259696
Зато билет на плац-карте по цене самолета) Главное у братьев есть Ролс-ройс.
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pavelfastov
1537263898
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/presdoma
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АртурZaСМ
1537264208
Это вот те пацаны (Миранчуки) за которых Денисов впрягался перед руководством клуба со словами " Пацанам жить негде снимите квартиру бла-бла-бла"?
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BRO_football
1537268772
Бентли - 15 млн.рублей. Роллс Ройс - 50 млн. рублей. Зато РЖД обычным работникам платит копейки, и билеты по завышенным ценам продают. А футболисты хорошо живут: сильно напрягаться не надо, зарплату платят много и без задержек. Спрашивается, а зачем тогда развиваться и в Европу уезжать? Спасибо лимиту!
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