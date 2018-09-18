Братья Миранчуки купили «Роллс Ройс» и «Бентли»

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки недавно стали обладателями новых автомобилей, рассказал Василий Уткин на «Эхе Москвы». Один из них приобрел «Роллс Ройс», другой – «Бентли».

Алексей Миранчук в текущем сезоне провел семь матчей в российской Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями. Его брат Антон сыграл шесть матчей и забил один гол.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.