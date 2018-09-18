Тиаго Силва – о матче с «Ливерпулем»: «Встретятся две самые сильные атакующие линии в современном футболе»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва ждет яркого и атакующего футбола в предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Последние 6-7 лет «ПСЖ» неизменно прогрессировал, чтобы получить возможность играть вот в таких сложных матчах. Из подобных соперников мы обыгрывали «Челси», но остальным уступили.

У каждого тренера свои достоинства. С Тухелем работать очень здорово. Он великолепен на поле и за его пределами. Он заслужил все свои успехи. В его изложении все выглядит очень просто, а это самое важное, что может сделать тренер.

Это будет великолепный и очень сложный матч. Атмосфера будет невероятной, «Ливерпуль» постарается много прессинговать. Но все зависит от нас, необходимо сфокусироваться и быть готовыми. Пожалуй, встретятся две самые сильные атакующие линии в современном футболе», – сказал Силва.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.