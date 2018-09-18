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    Тиаго Силва – о матче с «Ливерпулем»: «Встретятся две самые сильные атакующие линии в современном футболе»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва ждет яркого и атакующего футбола в предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    «Последние 6-7 лет «ПСЖ» неизменно прогрессировал, чтобы получить возможность играть вот в таких сложных матчах. Из подобных соперников мы обыгрывали «Челси», но остальным уступили.

    У каждого тренера свои достоинства. С Тухелем работать очень здорово. Он великолепен на поле и за его пределами. Он заслужил все свои успехи. В его изложении все выглядит очень просто, а это самое важное, что может сделать тренер.

    Это будет великолепный и очень сложный матч. Атмосфера будет невероятной, «Ливерпуль» постарается много прессинговать. Но все зависит от нас, необходимо сфокусироваться и быть готовыми. Пожалуй, встретятся две самые сильные атакующие линии в современном футболе», – сказал Силва.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.09.2018 08:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 14:58

      Ливерпуль здесь фаворит.

      3
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:45

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал----- https://nnna.ru/blogdk

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 10:13

      Порой на сцене заслуженные и народные актёры, а спектакль никакой. И некоторые зрители уходят не дожидаясь антракта. Хотелось, чтобы этот футбольный спектакль удался и запомнился нам на долго.

      6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 10:23

      Спектакль можно сценарием испортить. Условно первое место в группе на кону уже сейчас может быть - как скатают в тягомотину и оба трио будут в топе по отборам)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 18 сентября 2018, 10:26

      Да спектакль можно всем испортить как игрой бездарной так и режиссёрским выпендрёжем и т.д. Такое и в футбольных спектаклях бывает, будем надеяться, что нам при его просмотре повезёт.

      6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 10:31

      Очень будем надеятся - группа априори самая веселая!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 18 сентября 2018, 15:49

      Да группы весёлые, как ты говоришь есть ещё. Заруба будет как надеюсь и шикарная игра.

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      ItalianFootball > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 09:35

      Первый матч - бомба)!!!

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      Рубик Докоян > ItalianFootball 19 сентября 2018, 09:40

      Если игра ещё более менее была у " Локо", то счёт, увы... Опасения были не напрасны по итогу матча.

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      ItalianFootball > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 09:43

      Я про Ливерпуль-ПСЖ. В рамках данной новости. А Локо следовало ожидать. Катают вату четверть чемпионата.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 19 сентября 2018, 09:49

      ))) Блин, не глянул на заголовок ветки. Игра понравилась, есть пока проблемы в защите у обеих команд, но группа атаки может делать всё. Только у "Ливера" теперь скамейка по длинней и качественней. Вышедшие на замену добавили креатива и "одноглазый" Фермино забил победный гол. )))

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