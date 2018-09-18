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  • Тухель: «ПСЖ» в игре с «Ливерпулем» необходимо показать свой лучший футбол»

Тухель: «ПСЖ» в игре с «Ливерпулем» необходимо показать свой лучший футбол»

18 сентября 2018, 07:54
77

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, за счет чего парижане рассчитывают добиться успеха в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Этот матч заставит нас показать свои лучшие качества, поможет привыкнуть к давлению и такому высокому уровню. С этим нет никаких проблем. Что нам во вторник необходимо, так это показать свой лучший футбол.

С командами Клоппа никогда не чувствуешь себя комфортно, да и на «Энфилде» никогда не бывает легко. Соперник и атмосфера заставят нас показать свои лучшие качества. Я верю, что мы будем очень опасным оппонентом.

Иногда, чтобы получить заряд уверенности и потом пробиться далеко, необходимы победы вот в таких особенных матчах. Чтобы добиваться в спорте серьезных результатов, в какой-то момент у тебя должны появиться соответствующий опыт и уверенность, что тебе это по силам.

На «Энфилде» никогда не ощущаешь себя комфортно, даже если твоей команде удается контролировать мяч. «Ливерпуль» прекрасно чувствует себя без мяча. С командами Клоппа у тебя не будет ни одного спокойного мгновения. Игроки это понимают, и я еще раз до них это донесу.

Одно могу сказать определенно Неймар сыграет, однако не скажу, какую именно роль он будет выполнять. Выпуская в основе Ди Марию, ты ничем не рискуешь, но, опять же, я не могу сказать вам о его тактическом задании. Иначе «Ливерпулю» будет гораздо проще к нам подготовиться», – сказал Тухель.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Ди Мария Анхель Неймар Тухель Томас
Комментарии (77)
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Рубик Докоян
1537391320
Нашёл место для нашего совещания.)))
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