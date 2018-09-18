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    Тухель: «ПСЖ» в игре с «Ливерпулем» необходимо показать свой лучший футбол»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, за счет чего парижане рассчитывают добиться успеха в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    «Этот матч заставит нас показать свои лучшие качества, поможет привыкнуть к давлению и такому высокому уровню. С этим нет никаких проблем. Что нам во вторник необходимо, так это показать свой лучший футбол.

    С командами Клоппа никогда не чувствуешь себя комфортно, да и на «Энфилде» никогда не бывает легко. Соперник и атмосфера заставят нас показать свои лучшие качества. Я верю, что мы будем очень опасным оппонентом.

    Иногда, чтобы получить заряд уверенности и потом пробиться далеко, необходимы победы вот в таких особенных матчах. Чтобы добиваться в спорте серьезных результатов, в какой-то момент у тебя должны появиться соответствующий опыт и уверенность, что тебе это по силам.

    На «Энфилде» никогда не ощущаешь себя комфортно, даже если твоей команде удается контролировать мяч. «Ливерпуль» прекрасно чувствует себя без мяча. С командами Клоппа у тебя не будет ни одного спокойного мгновения. Игроки это понимают, и я еще раз до них это донесу.

    Одно могу сказать определенно Неймар сыграет, однако не скажу, какую именно роль он будет выполнять. Выпуская в основе Ди Марию, ты ничем не рискуешь, но, опять же, я не могу сказать вам о его тактическом задании. Иначе «Ливерпулю» будет гораздо проще к нам подготовиться», – сказал Тухель.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.09.2018 07:54
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    Комментарии77
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 00:08

      Нашёл место для нашего совещания.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 00:17

      звонил Тухель, он не против)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 сентября 2018, 00:20

      Он сразу понял, что его дело тухлое... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 00:23

      я ему так и сказал :либо соглашаешься, либо мы тебе леверпуль устроим. парень оказался не дурак , не стал перечить)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 сентября 2018, 00:26

      Тухель знает, что с нами шутить не надо, а то на тухес ( @опу) не скоро сядет...

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 08:15

      Прибыл, базируюсь!..
      Интересно читать про футбольные надежды в игре после проигранного матча!..
      Томас всё знал, о многом ведал и на что-то рассчитывал, но мяч, чаще закатывался в его ворота!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 08:18

      Приветули ! Да уж, надеяться можно на кого угодно, но играть и выигрывать нужно самим. По стартовым матчам ЛЧ, похоже, что этот розыгрыш будет весёлым и богатым на сюрпризы.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 08:20

      Да ты на короткой ноге с Тухелем!.. Замолви за нас словечко, если что...)) Ему по фиг, а нам приятно!!..
      Страна на глазах крепнет и стабилизируется, - "...рубль дорожает 7-ую сессию подряд..." Теперь жду коленреклонённого визита Меркель, Макрона, ну и наших островных и заокеанских партнёров!..:))
      А главное снижения цен на бензин!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 08:26

      Халям балям, Олег!!..
      Пока интересно и ажиотажно, - Месси рекордирует хек-триками, Роналду раздаёт оплеухи и плачет, МанСити удивляет, мяч летает, голы залетают, игрочишки усердно бегают и мастеровито пыжатся!! Смотреть приятно!..:)) Особенно, после дрязг и унылости в нашем футбике!..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 08:29

      Сейчас деревянный отскочил от локального максимума. Было чуть больше 70р. за бакс теперь немного меньше 67р. При такой цене на нефть рубль падать не будет. Спекулянты погоняют его туда сюда и Центробанк вернёт всё на круги своя.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 08:34

      Это точно. После того, что видим в РПЛ на поле и на страницах наших СМИ, ждёшь еврокубки как манны небесной. А у нас одни бездари на поле кровь пьют, потом такие же всё это освещают, а потом ещё и в семьи лезут.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 08:38

      А мне кажется, что нам, простым обывателям, никогда не понять этих качелей с валютой и нефтью, а уж тем более последующих ходов по потребительскому ценообразованию... Муть беспросветная, но кто-то в ней свои косяки скрывает, а некоторые свою рыбку ловят...
      А нам при всех раскладах, - только армячок потуже подпоясывать...

      Олег, в двух словах, - как случился домашний казус МанСити?!..

      Смотрю, как ты добавляешь к сказанному - можно в течении 5 минут поправить имеющийся коммент, пока виден "карандашик" рядом с адресом ника над комментом!...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 08:46

      Да, я теперь в курсе, когда-то подсказали, что есть 5-минутный редактор, на одном сайте есть 10-минутный и можно опечатки или ошибки исправить, если их сразу видишь и есть время. Там уже давно не рыночная экономика , а сговоры, договоры и политическая возня против нас. А спекулянты крупные часто играют против какой-нибудь валюты, обваливая её. А что касается "Мансити", игру не видел и в повторе с утра не посмотрю, буду в поликлинике с дочкой и внучкой. Всякое бывает в игре и с явными лидерами, тем более в " Лионе" есть мастеровитые футболисты.

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 08:54

      Сейчас смотрю обзоры вчерашних матчей, но там только нарезка голевого и лучшего!.. Сути упущенной игры не видно, да и ладно!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 08:56

      Я тоже голы и лучшие моменты посмотрел некоторых матчей, "Мансити" пока не смотрел. Пеп думаю накрутит игроков, да и сам получит в прессе.

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      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 09:03

      Так то оно так... Просто, не перестаю радоваться за футбол!.. Ведь, даже в наше суровое предсказуемое время тугих кошельков, брендов и фамилий, - случаются вот такие экивоки!.. Приятно!!
      Да и армейцы вчера спасли очко во всех смыслах!..:))
      Ждём возвращения из похода в больничку!.. Успехов!..:))
      Пойду закину в себя чего-нибудь запрещённого!..:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 09:04

      Тем и интересен футбол, что не всё так предсказуемо. И я сейчас Лёше отвечу и собираюсь к дочери.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 10:27

      Олег, модеры твои должники. мы как по волшебству оживляем тухлую и где то даже мёртвую ветку с нулевым рейтингом , и превращаем её в мегаполис посещаемости)
      это практически магия)

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 10:36

      Это ты верно подметил, Андрик!.. А я даже и не подумал о такой простой истине!.. Усыхаю, вместе с серым веществом, в мире очевидного и неординарного мышления!..

      Тему волшебства стоит, при случае, рассмотреть более подробно... Не всё в этом мире случайно и соответствует законам физики и математики... Вот и наше толковище здесь, казалось бы, - случайность... А на самом деле - это знамение и направленное действие свыше...))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 10:42

      с упоением жду когда "рассвет" достигнет своего апогея)
      если верить нарисованным для нас картинкам, то более прекрасного времени в россии никогда не было)
      какой прекрасный мир мы содали для потомков . только вот передавать его им почему то стыдно

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 10:50

      Пожалуй, тоже возьму табуретку и сяду рядом с тобой в ожидании этого лучшего, яркого, светлого...)) Дождусь ли?.. Вряд ли...

      Пойдём с женой погуляем, башку проветрю... Может, что интересное привидится или почудится... Присмотрюсь и прислушаюсь к флоре и фауне, а вдруг братья меньшие натолкнут на мысли правильные и потаённые... Ежи и хомяки ещё те врачеватели души!!..:)) До связи...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 10:52

      в нашем эпосе всё насквозь волшебством пропитанно. никакой физики и математики..! весь успех построен против логики западного обывателя. то на печи лежал , потом вдруг подфартило, то щука за уши вытянула, то жабу поцеловал и удачно женился, то на развилки выбрал самый убогий путь , заблудился и вышел к счастью.
      такое впечатление что мы просто запраграмированны на успех , когда косячим))

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 11:01

      верный ход! бурундуки и все кто с еже сними не сидят в госдуме, врать не научились, а значит подвоха ждать от них не приходится)

      я поле 12 в краснодар, значит всплыву только к вечеру

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 сентября 2018, 15:40

      Чем меньше модеров и мудеров на сайте, тем больше нас. Хорошо сидим, никто не мешает и не путается под ногами как мои кошки... )))

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      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 18:15

      Мы с лозунгами не бродим, не провоцируем, не гадим и не способствуем беспределу...
      Это у страуса глаз больше, чем размер его мозга, а мы, всё таки надеемся, что наши мозги по размеру не меньше среднестатистических!..:)) И они нам мыслить и жить помогают!:))

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      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 18:20

      Природа нынче молчит... Видно ужасается тому, что творится у людей... И содрогается...
      Накануне ты мне присоветовал с улиткой в чём-нибудь потягаться... Оказывается, что улитка может спать три года подряд... Я так не смогу, уделала меня склизкая!:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 18:21

      Наш мир не замочная скважина как у некоторых, ( разводом Глушакова уже достали ) а намного ширше, глубже и разнообразней. Мозги нам промывать водой из грязных источников напрасный труд.

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      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 18:26

      Факт! Нас на мякине не проведёшь и крылатыми заголовками голову не загадить... Плавали - знаем!..
      Вечер сегодня обещает быть интересным!.. События хорошо размазаны на всю продолжительность до ночи!..:))
      Посмотрим, может будет повод для радости?!.. Грусти и неудач только не хочется...

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      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 18:28

      По православному календарю 20 сентября именины отмечают Александр, Андрей, Анисифор (Онисифор), Василий, Григорий, Евгений, Евод, Евпсихий, Иван (Иоанн), Лев, Лука, Макар (Макарий), Михаил, Николай, Пахом (Пахомий), Петр, Серапион, Созонт (Сазон, Сазонтий) и Степан (Стефан)...
      Андрик, мы в обойме!! Поздравляю!..

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 18:33

      Да уж, сегодня будем наблюдать как наши будут играть, а завтра, да и сегодня допоздна будет обсуждение, что и как.

      4
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      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > insider_retro 20 сентября 2018, 18:48

      (с )И они нам мыслить и жить помогают!:))

      Во времена человека-творца было дело, а теперь лишь позволяют не скатиться на самый низ пищевой цепочки и стать чьим-то кормом

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > MaxRnD 20 сентября 2018, 18:51

      Самым достойным представителям этого ресурса (Олег, два Андрея, Толик, Лёха и Сергей)- наш пламенный привет !

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 20 сентября 2018, 18:58

      Халям-балям!!:))
      Кормом быть хочу!:)) А куда-нибудь скатится я сам смогу, был бы уклон и первая подача для скорости!:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > insider_retro 20 сентября 2018, 19:05

      (С)Кормом быть хочу!:)
      Мастер, это неизученный наукой новый вид мазохизма ? ))
      А может всё-таки дотянем до естественного финала пусть и на честном слове, да на одном крыле ? ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > MaxRnD 20 сентября 2018, 19:13

      Народ, как вам последние результаты ФНЛ ? ))))
      Спартак2 - Армавир 1-2
      Тамбов - Томь 3:0
      Сибирь - Зенит2 0-1
      Это же жесть. Народ бабки заколачивает кто как может, и не стесняются никого и ничего )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 20 сентября 2018, 19:13

      На финишной прямой хочется быть полезными и, иногда, добрым...
      Я и так всю жизнь, в общем-то, плыл по течению или куда ветер дул... Перемены проходили, чаще, стороной и я узнавал о них позднее...
      Не использовал моменты, не ловил удачу за хвост, а надо было дёргаться и карабкаться...
      "Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу..." (Мао Цзэдун)

      5
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      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > insider_retro 20 сентября 2018, 19:29

      Спиралевидный характер истории априори не даст тебе двигаться по финишной прямой прямо, так что ещё рано прятать карты в планшет ....

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      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > insider_retro 20 сентября 2018, 19:34

      Советский человек и гражданин в принципе был чужд понятий "дёргаться" и "карабкаться", поэтому в большей своей массе и не смог вписаться в новую экономическую формацию, в отличие от всякого рода цеховиков, уголовников и прочего отребья

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 20 сентября 2018, 19:34

      Буду мучится и кряхтеть, но постараюсь не выйти за пределы карты!:))

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      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > MaxRnD 20 сентября 2018, 19:37

      Ну и наконец-таки в одном случае ветер может дуть с ближайшей цветущей берёзовой рощи, а в другом со стороны окопов неприятеля, использующего иприт.

      4
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      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > insider_retro 20 сентября 2018, 19:43

      Мастер, мы в тебя верим ! Отливай в граните нам на радость и даже не думай освобождать место под солнцем для всяких отбросов )))

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 20 сентября 2018, 19:47

      Пойду футбик позырю на большом экране!..
      Спишемся и услышимся!:)) Моё место всегда хозяина ждёт!:))

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      ...
      Рейтинг: +54682

      MaxRnD > insider_retro 20 сентября 2018, 19:49

      И я тож, ибо это свято ))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 21:55

      Тогда добавлю французского валидола и по этому случаю.)))

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 20 сентября 2018, 21:58

      мне нравится как вы оборотами речи жанглируете !! как сказали бы мои собратья по просиживанию лавок - высший пилотаж

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 21:59

      Каюсь, в обед прифранцузился!.. Теперь вернулся к мониторам и сижу в строгача смотрю и читаю!:))
      Краснодар смотрел, - вроде, без суеты и пожаров, взял желаемое!..
      Спартак огорчил. уж не знаю, что там с игрой...

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 22:05

      Олег, ты почитай какие острые темы наши друзья литераторы подняли! пришёл , почитал, теперь сежу уже минут десять перевариваю ! по моему они Достоевского хотят с пьедестала сдвинуть

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 сентября 2018, 22:08

      Я два дня сделал перерыв. Завтра пойду за вином в магазин "Метро". Что-то у них 3 дня телефон не отвечает, но раньше парень с кем я на связи говорил, что будет по акции вино, которое я жду. А пока потихоньку "французский валидол" пью по вечерам под кофе, шоколад и спортивную смесь ( орешки разные, цукаты, изюм ). "Спартак" огорчил игрой и результатом, основу и замены с молодёжью я не догоняю. Каррера мне кажется заигрывается с этими экспериментами и противостоянием.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 22:08

      мня радует что у меня именины в один день с Евпсихием ))
      мои поздравления Андреас !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 22:09

      Олег, похоже, на ветках учиняет разгром оппонентам!..

      Классики нам не подвластны... Мы же просто так калякаем, без претензий на мощную движуху в литературе!:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 сентября 2018, 22:12

      Посмотрю подробнее завтра с раннего утра. Пока тупо плюсую не читая. Настроение нет, устал с этими походам в поликлинику, да и "валидол" уже гуляет в крови. Мы на классику не посягаем, но современников подвинуть могём. )))

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      insider_retro > insider_retro 20 сентября 2018, 22:16

      Премногочинно принимаю поздравления!..
      Сегодня попалась статистика по ЗАГСам Москвы по частым и редким именам... "Самыми популярными именами для детей в августе текущего года ... Александр и София. Реже всего родители называли малышей Климами, Леями и Мелиссами... В 2018 году в Москве появились мальчики с именами Дональд, Уолтер, Яго, Томислав и Арамис. Несколько девочек получили имена Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита, Ляля и Джульетта..."
      Нет преград фантазии и вкусам!:))

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      insider_retro > shlomo 20 сентября 2018, 22:27

      Спасибо, Анатолий!
      Пару вопросов, если можно и если это не военная тайна...
      Куда девался Аббей, что-то не заладилось с проведением турнира?..
      Что-то сегодня не нашёл твоих анонсов праздников?..

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 22:27

      сегодня пока Олега не мониторил, но предыдущие дни он там шороху наводил! некоторых по отцовски называл сынками, и отправлял спать)) что интересно , "сынки" не спорили и исчезали)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 22:30

      Он же их корректно, по-отцовски и поучительно причёсывает!..
      Читают и пищат, но соглашаются, хотя есть и не сгибаемые парни!:))

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      Project Бабангида > shlomo 20 сентября 2018, 22:30

      здоровеньки Толян! спасибо!
      наверно более православного чем Я, здесь не сыскать ))

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 22:31

      несгибаемых Олег позже догибает)

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 22:56

      на спартаковской ветке так раскалено , что хоть сигарету прикуривай! Олег грозится застрелиться, если Каррера не приведёт всё в порядок)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 23:01

      Дааа... Глянул бегло, более 150-ти комментов возмущения, соплей и негодования... Раньше валили на Камбарова, теперь требования более революционные...)) Олег, в прикуску с валидолом, тривиально балансирует на словах между пистолетом и бокалом!:))

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 23:06

      если и стреляться из за спартака, то только холостым)
      что бы шума и дыма было много, а результат нулевой)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 23:10

      Со временем, я думаю, в их стойбище многое наладится...
      Без стрельбы и поножовщины...
      А пока, амбиции болельщиков значительно больше возможностей команды...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 23:15

      и вообще , когда вавилон рушится, находятся люди которые получают от этого удовольствие )

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 23:18

      как сказал Макс: спиралевидный характер истории, априори не даст двигаться по финишной прямой прямо)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 23:25

      Глубинно!.. Макс, нынче, насыпал виртуозностей, я еле отписался от этого объёма философии в строках!!..
      А Зенит, тем временем, пропустил... Плёхо... Забеги, забросы, - прямолинейно и предсказуемо... И героя Дзюбы не видно...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 23:29

      ростовские выкрутасы) не знаю что они там курят)
      нельзя зениту проигрывать, у Олега Вальядолид на исходе )

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      insider_retro > Project Бабангида 20 сентября 2018, 23:37

      Буду завязывать на сегодня, Андрик, с писаниной!.. Бросили нас с тобой под жернова футбольного вечера... Утомился... Пойду подушку поразминаю головой... Если сон отскочит, как мяч от Смольникова, то я ещё попишусь!..
      Удачи на завтра, болеем за наших!:))
      На всякий случай, всем приятных сновидений!:))

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      Project Бабангида > insider_retro 20 сентября 2018, 23:47

      все ушли на футбол как фронт. а мы с тобой дезертиры. уворачиваемся от футбола как можем)

      удачного провала в глубокий сон!

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      MaxRnD > insider_retro 21 сентября 2018, 04:31

      (С) 2018 году в Москве появились мальчики с именами Дональд, Уолтер, Яго

      Вот интересно, те умники, которые пацана Яго назвали , они вообще своими куриными мозгами подумали какое отчество будет носить его дочь ? )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 07:18

      Я таким как он минусёрам из Минусинска , в ответ на их минусы плюсовал. Они свою убогость может хоть так поймут. А так не доходит, что гроссмейстеру не интересно играть с третьеразрядниками даже на 50 досках, давая сеанс одновременной игры.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 07:45

      Этот Шибздик 12 постоянно многим минусует, а мне регулярно. Обыграть не обыграю, а под дверь присяду... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:17

      по правилам шоу в котором мы все здесь участвуем, обладатели детских разрядов играют на одной доске с гроссмейстерами!
      а ты же знаешь чем клоп мельче тем он более вонюч)
      вот и лепит шибздик минусы на лево и на право, как сеятель зёрна)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:17

      Олег, на какой ветки гнездо вить будем?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 08:21

      ))) Уже и сегодня отметился. Когда-то давно на @опу его посадил в диалоге. Так всё не может сынок успокоиться со своим упоротыми знаниями на уровне подготовительной футбольной группы детского сада. Клопом тут много, этот хоть не воняет...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 08:22

      19.09. 23:15 ФНЛ. "Ротор сыграл а ничью с " Балтикой".

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 08:24

      Не редко в ЗАГС-е отказываются регистрировать детей с экзотическими именами. Родители не знают как с ума сходить, не трогая своих детей.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:27

      я давно за вашими прениями наблюдаю! у тебя уже уже целая группа учеников включая михалыча) не знаю Олег что ты с ними будешь делать, но - МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ КОГО ПРИРУЧИЛИ) так что придётся крест нести) одной пачкой валидола с ними не отделаешься)

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      Project Бабангида > MaxRnD 21 сентября 2018, 08:28

      вырастет Яго большим, и будет боятся в бабу кончить... от страха что может получится девочка..!
      так родители своих детей импотентами делают)

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