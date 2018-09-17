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    Симеоне: «Прошу болельщиков «Атлетико» проявить терпение»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обратился к болельщикам. Аргентинец согласен, что старт сезона у мадридцев получился неудачным.

    «Мы с игроками делаем все возможное. В культуре клуба только победы, футболисты пытаются соответствовать этому. В последнем матче, например, фантастически сыграл вратарь соперника. Прошу фанатов проявить терпение», – сказал тренер.

    «Атлетико» идет в Примере восьмым.

    Источник: AS

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    17.09.2018 20:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 сентября 2018, 06:25

      Симеоне уже давно заслужил гигантский кредит доверия, поэтому, о чём речь?) Другое дело, что тревожные звоночки есть по поводу перспектив команды. Я бы сказал, что это тренд последних лет - команда в межсезонье сохраняет своих лидеров, укрепляется, а играет хуже, чем раньше.
      Надеюсь, в этот раз Атлетико выйдет в плей-офф ЛЧ)

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 17 сентября 2018, 20:52

      У "Атлетико" есть болельщики?

      -1
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      Рейтинг: +11

      bugsbunch > vladik12 17 сентября 2018, 23:43

      есть, прикинь, это я

      1
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