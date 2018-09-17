Симеоне: «Прошу болельщиков «Атлетико» проявить терпение»

Симеоне уже давно заслужил гигантский кредит доверия, поэтому, о чём речь?) Другое дело, что тревожные звоночки есть по поводу перспектив команды. Я бы сказал, что это тренд последних лет - команда в межсезонье сохраняет своих лидеров, укрепляется, а играет хуже, чем раньше.
Надеюсь, в этот раз Атлетико выйдет в плей-офф ЛЧ)
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обратился к болельщикам. Аргентинец согласен, что старт сезона у мадридцев получился неудачным.
«Мы с игроками делаем все возможное. В культуре клуба только победы, футболисты пытаются соответствовать этому. В последнем матче, например, фантастически сыграл вратарь соперника. Прошу фанатов проявить терпение», – сказал тренер.
«Атлетико» идет в Примере восьмым.