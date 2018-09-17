Бэйл: «После ухода Роналду атмосфера в «Реале» стала более расслабленной»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл подчеркнул, что уход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» в какой-то степени положительно сказался на команде.

«Очевидно, теперь будет немного по-другому, чем тогда, когда в команде был такой большой игрок. Думаю, атмосфера стала немного более расслабленной.

Я полагаю, что теперь команда будет больше работать как единое целое, а не как один игрок», – сказал Бэйл.

Роналду перешел в туринский клуб этим летом за 112 миллионов евро.