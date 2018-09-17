Бэйл: «После ухода Роналду атмосфера в «Реале» стала более расслабленной»

Это оно так, но сколько было бы трофеев и побед у Реала и Бейла, если бы не Роналду?
Относится к Рону как человеку можно по-разному, но на поле он знает, что делать. Ясно, что теперь в атаке конкуренция упала и Бэйл будет больше играть и больше забивать. Но то, что он её ранее проиграл португальцу, в т.ч. и из-за травм - это его личная тема, нечего стрелки переводить.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл подчеркнул, что уход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» в какой-то степени положительно сказался на команде.
«Очевидно, теперь будет немного по-другому, чем тогда, когда в команде был такой большой игрок. Думаю, атмосфера стала немного более расслабленной.
Я полагаю, что теперь команда будет больше работать как единое целое, а не как один игрок», – сказал Бэйл.
Роналду перешел в туринский клуб этим летом за 112 миллионов евро.