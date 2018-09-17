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    Бэйл: «После ухода Роналду атмосфера в «Реале» стала более расслабленной»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл подчеркнул, что уход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» в какой-то степени положительно сказался на команде.

    «Очевидно, теперь будет немного по-другому, чем тогда, когда в команде был такой большой игрок. Думаю, атмосфера стала немного более расслабленной.

    Я полагаю, что теперь команда будет больше работать как единое целое, а не как один игрок», – сказал Бэйл.

    Роналду перешел в туринский клуб этим летом за 112 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    17.09.2018 17:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 сентября 2018, 06:31

      Это оно так, но сколько было бы трофеев и побед у Реала и Бейла, если бы не Роналду?
      Относится к Рону как человеку можно по-разному, но на поле он знает, что делать. Ясно, что теперь в атаке конкуренция упала и Бэйл будет больше играть и больше забивать. Но то, что он её ранее проиграл португальцу, в т.ч. и из-за травм - это его личная тема, нечего стрелки переводить.

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Cules2013 18 сентября 2018, 10:40

      Согласен, только тогда Бэйл проиграл не конкуренцию, а скорее борьбу за лидерство, т.к. играли они на разных позициях, да, Бэйл пытался одно время помериться прибором с Криштиану, в итоге оказалось, что у Роналду больше, Гарет прогнулся, долгое время делал вид напарника, которого все устраивает, а в прошлом сезоне все мы видели тот жест, когда Роналду забивал тот самый гол Юве через себя все партнеры вскочили с мест радуясь, Бэйл же сидел скрестив ручки и насупив бровки, теперь после ухода португальца вот такие интервью....как человека его это характеризует соответствующе..

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 21:21

      Бэйл теперь рулит в Реале.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 17 сентября 2018, 21:07

      Ну так дерзай, показывай, какой ты гений.
      С.ка, один из лучших игроков данного временного отрезка играл вместе с тобой, а ты даже простой благодарности выразить не можешь. Завидуете, что много зарабатывал, что нет напускного патриотизма, верности клубу? Ну так КриРо не Рауль, он вообще из Спортинга. Реальная звезда, а не перехваленый валлиец.

      3
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:09

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/presdoma

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 сентября 2018, 20:05

      Ага, ты и асе нсио днища свои раздухарили

      -1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 17 сентября 2018, 19:38

      А Барса то не расслабляется. Практически, уже готовый чемпион.

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      Рейтинг: +258

      жеха87 17 сентября 2018, 19:36

      Все ссались при Роналду! А Бэйл был вего тени! А теперь раздухарился!

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 17 сентября 2018, 19:10

      Теперь расслабляйтесь без титулов)))

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 17 сентября 2018, 19:04

      Я думаю, это правда, что Роналду недолюбливали многие игроки Реала, и Бэйл был в числе первых, но если ты хочешь забить мячей больше, чем проведешь матчей за клуб - это цена, которую ты должен будешь заплатить, по-другому никак...

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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 17 сентября 2018, 18:22

      расслабили пуканы свои

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