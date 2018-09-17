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    ЦСКА превзошел «Спартак» по числу крупных побед в чемпионате России

    ЦСКА обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в матче седьмого тура РПЛ.

    Эта победа стала для армейцев 120-й крупной в рамках чемпионата России. По этому показателю ЦСКА обошел «Спартак» (119) и вышел на первое место среди всех клубов.

    После семи туров ЦСКА набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе у «Спартака» 14 баллов и вторая строчка. В восьмом туре команды сыграют между собой.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.09.2018 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:10

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://bitly.su/9h53Gbx

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 сентября 2018, 19:35

      будет вам счастье в след. туре сравняемся

      -3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 сентября 2018, 18:34

      нормально.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 сентября 2018, 17:51

      Армейцы топ клуб в России, единственные кто делом занимаются , Локо ролики снимает , Спартак с составом лет 10 определиться не может , а Зенит тоже как спартак после Эпохи Аршавина не знает каких иноастранцев скупать то Итальянцы то Аргентинцы ... деньги есть а толку 0

      8
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 17 сентября 2018, 16:23

      Удачи армейцам в дерби!!! Верим в победу!

      11
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 сентября 2018, 16:14

      ...Уфа - отстой...

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 сентября 2018, 16:05

      задел созданный в 90х у Спартака закончился. да и Каррера предпочитает 1:0 вместо 4:1

      15
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 17 сентября 2018, 16:05

      Желаю армейцам ,в 8 туре (121) крупную

      17
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