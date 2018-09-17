ЦСКА превзошел «Спартак» по числу крупных побед в чемпионате России

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ЦСКА обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в матче седьмого тура РПЛ.
Эта победа стала для армейцев 120-й крупной в рамках чемпионата России. По этому показателю ЦСКА обошел «Спартак» (119) и вышел на первое место среди всех клубов.
После семи туров ЦСКА набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе у «Спартака» 14 баллов и вторая строчка. В восьмом туре команды сыграют между собой.