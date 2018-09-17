Дзюба: «У меня еще с детства повелось: нужно драться до последнего, а сдаться я всегда успею»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что привык сражаться до конца и признался, что мечтает встретить человека, который будет сильнее него ментально и психологически.

«Сколько себя помню, я был всегда самим собой. У меня всегда и на все было свое собственное мнение. Я всегда позитивен, у меня никогда не было соблазна к кому-то там примкнуть. Меня можно переубедить, но если это будет обоснованно и конструктивно. Но по факту сделать это очень сложно. И я мечтаю встретить человека сильнее меня ментально и психологически. Это моя мечта прям.

Что за фраза зашифрована на рукаве? «Ты должен бороться до конца. Бороться для того, чтобы быть лучшим». Это из фильма «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном про шотландцев, про горцев. Их там англичане зажимали. Обычный крестьянин поднял восстание. Другие бы уже вывесили белый флаг, сдались бы, а он бился до последнего, его предавали, а он все равно гнул свою линию.

Я считаю, что в этом и есть огромная сила: быть не просто лидером, а человеком, который собственным примером показывает, что все возможно. У меня еще в детстве это сформировалось, что нужно драться до последнего, а сдаться я всегда успею», – цитирует Дзюбу «Афиша Daily».