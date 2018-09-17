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    Дзюба: «У меня еще с детства повелось: нужно драться до последнего, а сдаться я всегда успею»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что привык сражаться до конца и признался, что мечтает встретить человека, который будет сильнее него ментально и психологически.

    «Сколько себя помню, я был всегда самим собой. У меня всегда и на все было свое собственное мнение. Я всегда позитивен, у меня никогда не было соблазна к кому-то там примкнуть. Меня можно переубедить, но если это будет обоснованно и конструктивно. Но по факту сделать это очень сложно. И я мечтаю встретить человека сильнее меня ментально и психологически. Это моя мечта прям.

    Что за фраза зашифрована на рукаве? «Ты должен бороться до конца. Бороться для того, чтобы быть лучшим». Это из фильма «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном про шотландцев, про горцев. Их там англичане зажимали. Обычный крестьянин поднял восстание. Другие бы уже вывесили белый флаг, сдались бы, а он бился до последнего, его предавали, а он все равно гнул свою линию.

    Я считаю, что в этом и есть огромная сила: быть не просто лидером, а человеком, который собственным примером показывает, что все возможно. У меня еще в детстве это сформировалось, что нужно драться до последнего, а сдаться я всегда успею», – цитирует Дзюбу «Афиша Daily».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      корабел 17 сентября 2018, 17:01

      Мало в жизни людей, которые не на словах, а на деле умеют бороться до конца. Артём доказал это на деле. Респект

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 сентября 2018, 16:50

      Дзюба - молодец!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 сентября 2018, 16:02

      как сказал бы Высоцкий :значит верные книги в детстве читал!

      10
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