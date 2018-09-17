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    Арнаутович уступает только Салаху по набранным очкам в АПЛ в 2018 году

    Накануне состоялся матч пятого тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:3.

    Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович в этой встрече записал на свой счет гол и результативную передачу. С начала 2018 года австриец поучаствовал в 16 голах лондонского клуба (9 голов и 7 передач), что является вторым показателем в АПЛ.

    Лидирует в данном списке форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. У него 23 очка по системе «гол+пас».

    Источник: Opta

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    17.09.2018 08:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 сентября 2018, 10:36

      Прусь я с такой статистики, когда 2 сезона объединяют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 17 сентября 2018, 08:32

      Гонка лидеров

      0
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