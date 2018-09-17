Арнаутович уступает только Салаху по набранным очкам в АПЛ в 2018 году

Накануне состоялся матч пятого тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:3.

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович в этой встрече записал на свой счет гол и результативную передачу. С начала 2018 года австриец поучаствовал в 16 голах лондонского клуба (9 голов и 7 передач), что является вторым показателем в АПЛ.

Лидирует в данном списке форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. У него 23 очка по системе «гол+пас».