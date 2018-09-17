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    Министр спорта России Колобков: «Хотим, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции»

    Министр спорта России Павел Колобков поделился впечатлениями от игры национальной команды после чемпионата мира-2018, который прошел этим летом в нашей стране.

    — Поделитесь впечатлениями от игры сборной России по футболу.

    — Меня больше всего порадовала самоотдача ребят. Все видели, как игроки реагируют на забитые голы даже во время товарищеского матча с Чехией. Отмечу важную тенденцию: если раньше игроков упрекали в том, что они не хотят играть за сборную, что в клубе они гораздо продуктивнее, чем в международных матчах, то сейчас такого и близко нет. Все стремятся получить вызов в национальную команду и проявить себя как можно лучше.

    — Можно сказать, что после ЧМ-2018 наша сборная вышла на совершенно другой уровень?

    — Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу. Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду. После ЧМ-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами.

    Источник: Известия

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    17.09.2018 07:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 3 октября 2018, 15:42

      LERDAV. ХОТЕТЬ не вредно! только еще много/ПУД СОЛИ сьесть/сделать начиная со школ,стадионов/ полей /, Календаря"без игр в зиму" ,без переманивания играков богатыми клубами у бедных ,судейскими ошибками /НЕ СЧЕСТЬ АЛМАЗОВ/ сколько их в сезоне и ОХ !!! сколько еще работы!!?!!

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 20 сентября 2018, 12:24

      Хорошую хапку Колоскову вывели....

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 сентября 2018, 13:40

      Какие громкие слова. Звучит конечно красиво, но когда это случится?!

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 13:15

      Испанию не назвал потому что по уровню мы стоим выше оной.

      3
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 17 сентября 2018, 12:11

      Очень глупая шутка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 сентября 2018, 12:09

      затрахали с громкими заявлениями... балаболы чиновники..
      все эти страны с отработанной системой производства футбольных кадров... поколениями...
      а у нас еле более менее нормальных наскрбели на ЧМ домашний..

      2
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 11:37

      Если только они разучатся играть как наши.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 17 сентября 2018, 11:20

      Хорошее желание!

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 17 сентября 2018, 10:30

      ...когда уровень жизни россиян будет как в Германии,возможно у нас будут нормально играть. Комментаторы наши удивляются,почему в Англии,Германии,Италии и др.странах болельщиков полные стадионы,а у нас,в Казани(например) совсем мало? Я,пенсионер,живу в пригороде,но не могу себе позволить съездить на футбол или хоккей---- с моей пенсией до другой дожить бы.

      4
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 сентября 2018, 10:26

      Мечтатель! Испанию упомянуть забыл, а может быть и не знает, что и там в футбол играют. Откуда у нас берутся такие министры спорта? Какие министры, такой и спорт.

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