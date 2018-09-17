Министр спорта России Колобков: «Хотим, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции»

Министр спорта России Павел Колобков поделился впечатлениями от игры национальной команды после чемпионата мира-2018, который прошел этим летом в нашей стране.

— Поделитесь впечатлениями от игры сборной России по футболу.

— Меня больше всего порадовала самоотдача ребят. Все видели, как игроки реагируют на забитые голы даже во время товарищеского матча с Чехией. Отмечу важную тенденцию: если раньше игроков упрекали в том, что они не хотят играть за сборную, что в клубе они гораздо продуктивнее, чем в международных матчах, то сейчас такого и близко нет. Все стремятся получить вызов в национальную команду и проявить себя как можно лучше.

— Можно сказать, что после ЧМ-2018 наша сборная вышла на совершенно другой уровень?

— Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу. Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду. После ЧМ-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами.