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  • Министр спорта России Колобков: «Хотим, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции»

Министр спорта России Колобков: «Хотим, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции»

17 сентября 2018, 07:15
15

Министр спорта России Павел Колобков поделился впечатлениями от игры национальной команды после чемпионата мира-2018, который прошел этим летом в нашей стране.

— Поделитесь впечатлениями от игры сборной России по футболу.

— Меня больше всего порадовала самоотдача ребят. Все видели, как игроки реагируют на забитые голы даже во время товарищеского матча с Чехией. Отмечу важную тенденцию: если раньше игроков упрекали в том, что они не хотят играть за сборную, что в клубе они гораздо продуктивнее, чем в международных матчах, то сейчас такого и близко нет. Все стремятся получить вызов в национальную команду и проявить себя как можно лучше.

— Можно сказать, что после ЧМ-2018 наша сборная вышла на совершенно другой уровень?

— Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу. Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду. После ЧМ-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами.

Источник: Известия
Россия
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bolela_16
1537160025
Хотеть мало, нужно что то делать...
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Рубик Докоян
1537160398
В хотелках мы намного лучше их...
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Т34
1537169168
Мечтатель! Испанию упомянуть забыл, а может быть и не знает, что и там в футбол играют. Откуда у нас берутся такие министры спорта? Какие министры, такой и спорт.
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FaTeK1945ru
1537169421
...когда уровень жизни россиян будет как в Германии,возможно у нас будут нормально играть. Комментаторы наши удивляются,почему в Англии,Германии,Италии и др.странах болельщиков полные стадионы,а у нас,в Казани(например) совсем мало? Я,пенсионер,живу в пригороде,но не могу себе позволить съездить на футбол или хоккей---- с моей пенсией до другой дожить бы.
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Almazovich
1537172419
Хорошее желание!
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Дядя Серёжа
1537173472
Если только они разучатся играть как наши.
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mihail200606
1537175360
затрахали с громкими заявлениями... балаболы чиновники.. все эти страны с отработанной системой производства футбольных кадров... поколениями... а у нас еле более менее нормальных наскрбели на ЧМ домашний..
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Axe111
1537175500
Очень глупая шутка
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zigbert
1537179305
Испанию не назвал потому что по уровню мы стоим выше оной.
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CskaMoscovv
1537180811
Какие громкие слова. Звучит конечно красиво, но когда это случится?!
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