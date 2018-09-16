Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Анжи» (4:0).

«В чемпионате России нет легких игр с учетом того, что у нас еще строится новая команда. Поэтому на этот матч выходили с максимальным настроем, очень важно было добиться результата.

Самое главное, что смогли это сделать, а то, как складывалась игра, – это уже судить тренеру, болельщикам и всем остальным.

Мой гол рабоной? Как и в любом моменте, надо тренироваться, чтобы к этому прийти. Пришел к этому решению через тренировки, через работу. Я сейчас играю немного на другой позиции по сравнению с тем временем, когда у нас был Смолов. Так что с его уходом мои функции немного поменялись», – сказал Мамаев.

Мамаев забил «Анжи» рабоной