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    Мамаев – о голе рабоной: «Пришел к этому через тренировки»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Анжи» (4:0).

    «В чемпионате России нет легких игр с учетом того, что у нас еще строится новая команда. Поэтому на этот матч выходили с максимальным настроем, очень важно было добиться результата.

    Самое главное, что смогли это сделать, а то, как складывалась игра, – это уже судить тренеру, болельщикам и всем остальным.

    Мой гол рабоной? Как и в любом моменте, надо тренироваться, чтобы к этому прийти. Пришел к этому решению через тренировки, через работу. Я сейчас играю немного на другой позиции по сравнению с тем временем, когда у нас был Смолов. Так что с его уходом мои функции немного поменялись», – сказал Мамаев.

    Мамаев забил «Анжи» рабоной

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2018 23:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67327

      portero 17 сентября 2018, 21:57

      тут главное не злоупотреблять красотой .
      ибо тренировать есть что ,кроме удара рабоной.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 05:46

      Такие голы и есть украшение футбола!

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 17 сентября 2018, 00:17

      РАБОНОЙ

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 23:20

      Гол в динамике очень красивым получился, тут паше респект за исполнение !

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 23:34

      ))) Паше ( рано палец убрал )

      2
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