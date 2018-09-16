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  • РПЛ. «Краснодар» забил четыре безответных гола «Анжи» и обогнал ЦСКА

РПЛ. «Краснодар» забил четыре безответных гола «Анжи» и обогнал ЦСКА

16 сентября 2018, 18:20
15

«Краснодар» в матче седьмого тура РПЛ разгромил «Анжи». Кубанцы забили по два гола в каждом из таймов. Все четыре мяча на счету разных футболистов.

В турнирной таблице краснодарцы вышли на четвертую строчку. Дагестанцы занимают 16-ю позицию.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Анжи (Махачкала) – Краснодар – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Вандерсон, 9; 0:2 – Классон, 14; 0:3 – Мамаев, 58; 0:4 – Игнатьев, 82.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев (Маркелов, 67), Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов (Ахъядов, 80), Понсе (Долгов, 61).

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Фьолусон, Петров, Газинский, Каборе (Перейра, 66), Классон, Мамаев (Куэва, 67), Вандерсон (Сулейманов, 70), Игнатьев.

Предупреждения: Хамдамов, 54; Белоруков, 70; Савичев, 78 – Сулейманов, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Краснодар
Комментарии (15)
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Krossmen73
1537111760
С победой Краснодар!Так бы сыграть и на этой неделе в кубке!Ждём только победы!!!
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slavа0508
1537111771
Ну Краснодар и разошёлся..молодцы..а вообще тур богат на голы....Арсенал 4 отгрузил...Кони 3 отгрузили а теперь и Быки корриду устроили 4,,,,ждём дальше результативных матчей
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Lester84
1537112034
"Серьезного" соперника разгромили))))
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Skull_Boy
1537112232
Анжи можно вперед ногами выносить и случайная победа над Урала доказательство, Анжи не команда, а обыкновенное сборище хрен пойми кого, колхоз одним словом
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Igor Belousov
1537112530
анжи в фнл
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portero
1537112743
С Победой. Ждём продолжения в четверг.
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Karpathian
1537114536
Краснодар так чемпионом станет...
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VVM1964
1537116984
Кто-то сомневался ?
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Retiremen_VMF
1537122798
Не в обиду Анжи, но соперники они пока... Но это ни в коем случае не принижает победу быков. Очень красиво сыграли, не тянули, не издевались над соперником... Понравилось то, что без Феди стали играть шире, креативнее, быстрее. Есть понимание чего хочет тренер. Болельщиков с победой!
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zigbert
1537168953
Краснодар порадовал.
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