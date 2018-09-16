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    РПЛ. «Краснодар» забил четыре безответных гола «Анжи» и обогнал ЦСКА

    «Краснодар» в матче седьмого тура РПЛ разгромил «Анжи». Кубанцы забили по два гола в каждом из таймов. Все четыре мяча на счету разных футболистов.

    В турнирной таблице краснодарцы вышли на четвертую строчку. Дагестанцы занимают 16-ю позицию.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Анжи (Махачкала) – Краснодар – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вандерсон, 9; 0:2 – Классон, 14; 0:3 – Мамаев, 58; 0:4 – Игнатьев, 82.

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев (Маркелов, 67), Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов (Ахъядов, 80), Понсе (Долгов, 61).

    «Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Фьолусон, Петров, Газинский, Каборе (Перейра, 66), Классон, Мамаев (Куэва, 67), Вандерсон (Сулейманов, 70), Игнатьев.

    Предупреждения: Хамдамов, 54; Белоруков, 70; Савичев, 78 – Сулейманов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 18:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 10:22

      Краснодар порадовал.

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 16 сентября 2018, 21:33

      Не в обиду Анжи, но соперники они пока... Но это ни в коем случае не принижает победу быков. Очень красиво сыграли, не тянули, не издевались над соперником...
      Понравилось то, что без Феди стали играть шире, креативнее, быстрее. Есть понимание чего хочет тренер.
      Болельщиков с победой!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 сентября 2018, 19:15

      Краснодар так чемпионом станет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67327

      portero 16 сентября 2018, 18:45

      С Победой. Ждём продолжения в четверг.

      3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 сентября 2018, 18:42

      анжи в фнл

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 сентября 2018, 18:37

      Анжи можно вперед ногами выносить и случайная победа над Урала доказательство, Анжи не команда, а обыкновенное сборище хрен пойми кого, колхоз одним словом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 сентября 2018, 18:33

      "Серьезного" соперника разгромили))))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 16 сентября 2018, 18:29

      Интересно, Анжи сейчас снимется с чемпа.., или пробарахтается до перерыва?

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 сентября 2018, 18:29

      Ну Краснодар и разошёлся..молодцы..а вообще тур богат на голы....Арсенал 4 отгрузил...Кони 3 отгрузили а теперь и Быки корриду устроили 4,,,,ждём дальше результативных матчей

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 сентября 2018, 18:29

      С победой Краснодар!Так бы сыграть и на этой неделе в кубке!Ждём только победы!!!

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