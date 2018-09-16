РПЛ. «Краснодар» забил четыре безответных гола «Анжи» и обогнал ЦСКА

«Краснодар» в матче седьмого тура РПЛ разгромил «Анжи». Кубанцы забили по два гола в каждом из таймов. Все четыре мяча на счету разных футболистов.

В турнирной таблице краснодарцы вышли на четвертую строчку. Дагестанцы занимают 16-ю позицию.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Анжи (Махачкала) – Краснодар – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Вандерсон, 9; 0:2 – Классон, 14; 0:3 – Мамаев, 58; 0:4 – Игнатьев, 82.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев (Маркелов, 67), Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов (Ахъядов, 80), Понсе (Долгов, 61).

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Фьолусон, Петров, Газинский, Каборе (Перейра, 66), Классон, Мамаев (Куэва, 67), Вандерсон (Сулейманов, 70), Игнатьев.

Предупреждения: Хамдамов, 54; Белоруков, 70; Савичев, 78 – Сулейманов, 87.

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