«Галатасарай» и «Локомотив» рассудит бригада во главе с итальянцем Рокки

Стали известны судьи на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом». На игру назначен в качестве главного арбитра итальянец Джанлука Рокки.

Этот рефери входил в список судей на чемпионат мира-2018 года. Игра в Турции состоится 18 сентября.

Начало – в 22:00 по Москве.