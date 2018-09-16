«Галатасарай» и «Локомотив» рассудит бригада во главе с итальянцем Рокки

У меня только одно оправдание последних результатов Локо. Они слишком заняты подготовкой к лч. Если и там проиграют, то при всём уважении к Юрию Павловичу , наверное дело именно в тренере. Потому что футболисты там не уступающие в классе любому клубу России,а даже чем то и выше. Психология и тактика и состав это прерогатива тренера. Ответственность должен брать.
Стали известны судьи на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом». На игру назначен в качестве главного арбитра итальянец Джанлука Рокки.
Этот рефери входил в список судей на чемпионат мира-2018 года. Игра в Турции состоится 18 сентября.
Начало – в 22:00 по Москве.