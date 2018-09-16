Месси: «Сейчас нет игроков, как Иньеста и Хави»

Атакующий игрок «Барселоны» Лионель Месси поговорил о бывших партнерах - Андресе Иньесте и Хави. Аргентинец полагает, что таких футболистов сейчас нет.

«Когда все из них были на поле, 90 процентов владения мячом нам давали Иньеста, Хави и Серхио Бускетс. Таких, как Андрес и Хави, сейчас нет. Они были уникальными. Да, их теперь нет, но стиль «Барселоны» не поменялся», – сказал Месси.

Ни Хави, ни Иньеста ни разу в карьере не брали «Золотой мяч».