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    Месси: «Сейчас нет игроков, как Иньеста и Хави»

    Атакующий игрок «Барселоны» Лионель Месси поговорил о бывших партнерах - Андресе Иньесте и Хави. Аргентинец полагает, что таких футболистов сейчас нет.

    «Когда все из них были на поле, 90 процентов владения мячом нам давали Иньеста, Хави и Серхио Бускетс. Таких, как Андрес и Хави, сейчас нет. Они были уникальными. Да, их теперь нет, но стиль «Барселоны» не поменялся», – сказал Месси.

    Ни Хави, ни Иньеста ни разу в карьере не брали «Золотой мяч».

    Источник: AS

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    16.09.2018 12:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 сентября 2018, 11:55

      Что значит стиль не поменялся? Очень даже. Не кардинально, но это уже давно не та игра, что была при Пепе. Вальверде второй Атлетик тут строит)

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 22:56

      Это верно.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2018, 19:06

      Как стиль Барселоны не поменялся?Слабовато как то играете без них

      0
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      Рейтинг: +161

      Лошак 16 сентября 2018, 14:48

      Нет Хави и Иньесты - нет ЗМ для инопланетного.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 сентября 2018, 14:24

      Халка и Витселя нет.
      Стиль не поменялся.
      Заболотный есть.
      И Ерохин есть.Стиль не прощупывается...

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