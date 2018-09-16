Месси: «Сейчас нет игроков, как Иньеста и Хави»

Что значит стиль не поменялся? Очень даже. Не кардинально, но это уже давно не та игра, что была при Пепе. Вальверде второй Атлетик тут строит)
Атакующий игрок «Барселоны» Лионель Месси поговорил о бывших партнерах - Андресе Иньесте и Хави. Аргентинец полагает, что таких футболистов сейчас нет.
«Когда все из них были на поле, 90 процентов владения мячом нам давали Иньеста, Хави и Серхио Бускетс. Таких, как Андрес и Хави, сейчас нет. Они были уникальными. Да, их теперь нет, но стиль «Барселоны» не поменялся», – сказал Месси.
Ни Хави, ни Иньеста ни разу в карьере не брали «Золотой мяч».