Болельщики ЦСКА выбрали Чалова лучшим игроком команды в июле и августе

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим футболистом июля и августа по версии болельщиков команды.

За 20-летнего игрока проголосовали 40 процентов поклонников красно-синих. Второе место досталось защитнику Марио Фернандесу (25%), на третьем расположился голкипер Игорь Акинфеев (13%).

В двух прошлых месяцах Чалов провел семь матчей, записав на свой счет пять забитых мячей.