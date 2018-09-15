Болельщики ЦСКА выбрали Чалова лучшим игроком команды в июле и августе

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Давно в ЦСКА, не было "своего" мощного форварда!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим футболистом июля и августа по версии болельщиков команды.
За 20-летнего игрока проголосовали 40 процентов поклонников красно-синих. Второе место досталось защитнику Марио Фернандесу (25%), на третьем расположился голкипер Игорь Акинфеев (13%).
В двух прошлых месяцах Чалов провел семь матчей, записав на свой счет пять забитых мячей.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 сентября 2018 г.