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    Болельщики ЦСКА выбрали Чалова лучшим игроком команды в июле и августе

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим футболистом июля и августа по версии болельщиков команды.

    За 20-летнего игрока проголосовали 40 процентов поклонников красно-синих. Второе место досталось защитнику Марио Фернандесу (25%), на третьем расположился голкипер Игорь Акинфеев (13%).

    В двух прошлых месяцах Чалов провел семь матчей, записав на свой счет пять забитых мячей.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.09.2018 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 15 сентября 2018, 15:06

      Давай Федя, жги дальше! Мы в тебя верим!
      Давно в ЦСКА, не было "своего" мощного форварда!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 15 сентября 2018, 15:00

      согласен

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