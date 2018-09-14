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  • Педро Роша: «После матча с «Зенитом» болельщики благодарили меня за игру»

Педро Роша: «После матча с «Зенитом» болельщики благодарили меня за игру»

14 сентября 2018, 13:31
6

Нападающий «Спартака» Педро Роша отметил, что для него было важно выйти на поле после длительного перерыва.

Бразилец появился в стартовом составе москвичей в матче шестого тура с «Зенитом» (0:0) и был заменен на 64-й минуте. Эта игра стала первой для футболиста в нынешнем сезоне.

– В прошлом матче против «Зенита» вам впервые за долгое время доверили место на поле с первых минут. Что ощутили?

Эта встреча была очень важной. В особенности, когда ты долго не играешь – и вдруг тебя ставят на матч такого уровня! Эмоции зашкаливали. К слову, удивительно, каким сильным был отклик болельщиков после матча в Санкт-Петербурге. Многие люди благодарили за игру. Спасибо им за это. Приятно ощущать такую искреннюю поддержку.

– Почему не получилось выиграть в Санкт-Петербурге?

– Результат в таких сложных матчах зависит от деталей. Питерцы были в очень хорошей форме. А что касается эпизода со мной и Ивановичем, то, на мой взгляд, там случилась ошибка: нужно было назначать в ворота хозяев пенальти. Все эти моменты необходимо рассматривать и делать соответствующие выводы.

– К матчу с «Ахматом» все выводы сделать успеете?

– С «Ахматом» будет непростая игра. Последний матч мы грозненцам проиграли… И сейчас нам придется нелегко. Даже несмотря на то, что встреча пройдет на «Открытие Арене», при поддержке домашних трибун. Большинство наших соперников в гостях предпочитают играть от обороны, которую иногда очень сложно преодолеть. Скорее всего, «Ахмат» выстроит «автобус» и будет ловить нас на контратаках. Нам надо будет запастись терпением и демонстрировать свою игру.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Т34
1536921407
Тебя благодарили авансом. Но можешь заслужить настоящее признание болельщиков. У тебя появится игровое время и распорядись им так, чтобы тебя всегда провожали аплодисментами.
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mahan
1536923816
Уж не знаю кто тебя благодарил, но сыграл ты очень слабо.
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Deadlord
1536924328
Промес тоже сначала не очень круто играл, надеюсь раскроется
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ivanthebest
1536924570
Давай Педро, докажи что тебя не просто так в своё время брали на место Антохи. У тебя есть потенциал и настало время его проявить в полной мере, без отлагательств в долгий ящик.
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DOCTOR PENALTY
1536925474
По всему видно, что игрочок сильный, чего-то чуть-чуть не хватает. Должен заиграть.
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