Педро Роша: «После матча с «Зенитом» болельщики благодарили меня за игру»

Нападающий «Спартака» Педро Роша отметил, что для него было важно выйти на поле после длительного перерыва.

Бразилец появился в стартовом составе москвичей в матче шестого тура с «Зенитом» (0:0) и был заменен на 64-й минуте. Эта игра стала первой для футболиста в нынешнем сезоне.

– В прошлом матче против «Зенита» вам впервые за долгое время доверили место на поле с первых минут. Что ощутили?

Эта встреча была очень важной. В особенности, когда ты долго не играешь – и вдруг тебя ставят на матч такого уровня! Эмоции зашкаливали. К слову, удивительно, каким сильным был отклик болельщиков после матча в Санкт-Петербурге. Многие люди благодарили за игру. Спасибо им за это. Приятно ощущать такую искреннюю поддержку.

– Почему не получилось выиграть в Санкт-Петербурге?

– Результат в таких сложных матчах зависит от деталей. Питерцы были в очень хорошей форме. А что касается эпизода со мной и Ивановичем, то, на мой взгляд, там случилась ошибка: нужно было назначать в ворота хозяев пенальти. Все эти моменты необходимо рассматривать и делать соответствующие выводы.

– К матчу с «Ахматом» все выводы сделать успеете?

– С «Ахматом» будет непростая игра. Последний матч мы грозненцам проиграли… И сейчас нам придется нелегко. Даже несмотря на то, что встреча пройдет на «Открытие Арене», при поддержке домашних трибун. Большинство наших соперников в гостях предпочитают играть от обороны, которую иногда очень сложно преодолеть. Скорее всего, «Ахмат» выстроит «автобус» и будет ловить нас на контратаках. Нам надо будет запастись терпением и демонстрировать свою игру.