«Локомотив» уволил главу отдела маркетинга. Он запретил публиковать на сайте клуба новость о признании Семина тренером года

«Локомотив» отправил в отставку главу департамента маркетинга и коммуникаций Алексея Смертина [однофамилец экс-футболиста клуба]. Он недобросовестно исполнял свои обязанности, чем мешал команде работать.

«Сегодня в «Локомотиве» знаменательный день. Департамент маркетинга и коммуникаций, который был создан в декабре 2017 года, де-факто покинул его руководитель Алексей Смертин (не бывший футболист, просто однофамилец). Больше в клубе он не появится. Это человек, просто не умеющий работать.

С первого дня на новой должности Смертин не руководил командой, а мешал ей работать. В том числе не поддающимися логике решениями.

Ответственные за SMM объясняли Смертину, что такое социальные сети, ответственные за PR – что такое PR, дизайнеры – что такое дизайн. Человек пытался управлять профессионалами. Например, Ильей Казаковым и Дарьей Спивак. Хотя этим людям не нужно говорить, что делать, они и сами вполне себе справлялись и не раз это доказали.

Мало того, другие сотрудники департамента просто чувствовали себя ненужными, потому что им тоже мешали работать. Человек лез в каждую дырку и на просьбы не мешать не реагировал. А когда ему отвечали немного грубо, сразу жаловался Геркусу, а иногда и без общения с президентом просто прикрывался его именем.

Дошло до того, что Смертин запретил публиковать на официальном сайте информацию о признании Юрия Семина лучшим тренером года. А про то, что условный Корян перешел в «Химки», сотрудники пресс-службы узнавали из новостей на официальном сайте «Химок». То есть творились просто необъяснимые вещи.

Плюс ко всему, Смертин упорно тащил подрядчиков на все уровни производства, принимал безумные кадровые решения и утомлял Геркуса неуместными вопросами и перепиской», – сообщает телеграм-канал Fel.