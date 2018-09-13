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  • «Локомотив» уволил главу отдела маркетинга. Он запретил публиковать на сайте клуба новость о признании Семина тренером года

«Локомотив» уволил главу отдела маркетинга. Он запретил публиковать на сайте клуба новость о признании Семина тренером года

13 сентября 2018, 12:16
14

«Локомотив» отправил в отставку главу департамента маркетинга и коммуникаций Алексея Смертина [однофамилец экс-футболиста клуба]. Он недобросовестно исполнял свои обязанности, чем мешал команде работать.

«Сегодня в «Локомотиве» знаменательный день. Департамент маркетинга и коммуникаций, который был создан в декабре 2017 года, де-факто покинул его руководитель Алексей Смертин (не бывший футболист, просто однофамилец). Больше в клубе он не появится. Это человек, просто не умеющий работать.

С первого дня на новой должности Смертин не руководил командой, а мешал ей работать. В том числе не поддающимися логике решениями.

Ответственные за SMM объясняли Смертину, что такое социальные сети, ответственные за PR – что такое PR, дизайнеры – что такое дизайн. Человек пытался управлять профессионалами. Например, Ильей Казаковым и Дарьей Спивак. Хотя этим людям не нужно говорить, что делать, они и сами вполне себе справлялись и не раз это доказали.

Мало того, другие сотрудники департамента просто чувствовали себя ненужными, потому что им тоже мешали работать. Человек лез в каждую дырку и на просьбы не мешать не реагировал. А когда ему отвечали немного грубо, сразу жаловался Геркусу, а иногда и без общения с президентом просто прикрывался его именем.

Дошло до того, что Смертин запретил публиковать на официальном сайте информацию о признании Юрия Семина лучшим тренером года. А про то, что условный Корян перешел в «Химки», сотрудники пресс-службы узнавали из новостей на официальном сайте «Химок». То есть творились просто необъяснимые вещи.

Плюс ко всему, Смертин упорно тащил подрядчиков на все уровни производства, принимал безумные кадровые решения и утомлял Геркуса неуместными вопросами и перепиской», – сообщает телеграм-канал Fel.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1536830852
Вопрос работодателю, а кто этого "специалиста" принимал на руководящую должность в клуб и кто рекомендовал, и за какие заслуги ?... Энтузизистов не своего дела у нас предостаточно и не только в футболе.
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Denis SPb
1536831665
Что-то долго расшаркивались, раз такие дела идут давно... Видимо, "непростой" человечек... Эх, ну когда же это всё закончится????...
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dimag
1536833561
Сразу две знаменательные даты у Локо, в этом году. Чемпионство и увольнение однофомильца бывшего футболиста.
Ответить
Zenmaster
1536833896
От бездаря избавились -- поздравляю ! Как бы нам ещё в правительстве подмести !!!
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Антон bx14e
1536834160
бедный Семин..теперь,надеюсь,будет в остро атакующий,быстрый футбол играть начнем
Ответить
Cupota
1536835528
Ну теперь-то Локо воспрянет и разорвёт всех, да?!
Ответить
yorgenbarenz
1536843901
В гнилой царской России сплошь и рядом такие "подкидыши" гадили стране. К чему это привело?Вот-вот....
Ответить
Полная Канистра
1536855427
так вот кто мешал локо так в дырке это чучело смертное сидело всё правильно сделали что выкинули его
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avera
1536861543
А зачем брали такого эффективного менеджера? Мальчонку надо было пристроить?
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zigbert
1536864523
Не на своем месте сидел товарищ.
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