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    «Локомотив» уволил главу отдела маркетинга. Он запретил публиковать на сайте клуба новость о признании Семина тренером года

    «Локомотив» отправил в отставку главу департамента маркетинга и коммуникаций Алексея Смертина [однофамилец экс-футболиста клуба]. Он недобросовестно исполнял свои обязанности, чем мешал команде работать.

    «Сегодня в «Локомотиве» знаменательный день. Департамент маркетинга и коммуникаций, который был создан в декабре 2017 года, де-факто покинул его руководитель Алексей Смертин (не бывший футболист, просто однофамилец). Больше в клубе он не появится. Это человек, просто не умеющий работать.

    С первого дня на новой должности Смертин не руководил командой, а мешал ей работать. В том числе не поддающимися логике решениями.

    Ответственные за SMM объясняли Смертину, что такое социальные сети, ответственные за PR – что такое PR, дизайнеры – что такое дизайн. Человек пытался управлять профессионалами. Например, Ильей Казаковым и Дарьей Спивак. Хотя этим людям не нужно говорить, что делать, они и сами вполне себе справлялись и не раз это доказали.

    Мало того, другие сотрудники департамента просто чувствовали себя ненужными, потому что им тоже мешали работать. Человек лез в каждую дырку и на просьбы не мешать не реагировал. А когда ему отвечали немного грубо, сразу жаловался Геркусу, а иногда и без общения с президентом просто прикрывался его именем.

    Дошло до того, что Смертин запретил публиковать на официальном сайте информацию о признании Юрия Семина лучшим тренером года. А про то, что условный Корян перешел в «Химки», сотрудники пресс-службы узнавали из новостей на официальном сайте «Химок». То есть творились просто необъяснимые вещи.

    Плюс ко всему, Смертин упорно тащил подрядчиков на все уровни производства, принимал безумные кадровые решения и утомлял Геркуса неуместными вопросами и перепиской», – сообщает телеграм-канал Fel.

    Источник: Telegram

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    13.09.2018 12:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 21:48

      Не на своем месте сидел товарищ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24275

      DOCTOR PENALTY 13 сентября 2018, 21:05

      А как его взяли на эту должность, он что, племянник президента? Ну точно же чей-то родственник. Дурдом!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +548

      avera 13 сентября 2018, 20:59

      А зачем брали такого эффективного менеджера? Мальчонку надо было пристроить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 19:17

      так вот кто мешал локо так в дырке это чучело смертное сидело всё правильно сделали что выкинули его

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 19:05

      А мы платим надбавку на билеты, на его зарплату, мля!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 13 сентября 2018, 18:48

      все ржд на том и стоит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 сентября 2018, 16:05

      В гнилой царской России сплошь и рядом такие "подкидыши" гадили стране. К чему это привело?Вот-вот....

      2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 13 сентября 2018, 13:45

      Ну теперь-то Локо воспрянет и разорвёт всех, да?!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 сентября 2018, 13:22

      бедный Семин..теперь,надеюсь,будет в остро атакующий,быстрый футбол играть начнем

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 13:18

      От бездаря избавились -- поздравляю ! Как бы нам ещё в правительстве подмести !!!

      6
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