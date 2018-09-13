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    Мостовой – об альтернативе Терри в «Спартаке»: «Игнашевича спокойно подписать можно»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой нашел замену Джону Терри для «Спартака» после отказа англичанина от перехода в российский клуб.

    «В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в «Спартаке».

    Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил», – заявил Мостовой.

    Накануне 37-летний Терри отказался от перехода в «Спартак» по семейными обстоятельствами.

    Источник: Газета.ру

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    13.09.2018 10:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 сентября 2018, 00:12

      Игнаш был бы предпочтительнее по многим показателям.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 21:27

      Прикольнулся.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 18:36

      похоже одна извилина у него раз такое ляпнуть может

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      Горький565 13 сентября 2018, 14:33

      Мостовой -голова, просто не все его юмор понимают!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 13 сентября 2018, 14:28

      Про Кутепова вообще забыли что ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > VVM1964 13 сентября 2018, 21:16

      Я в курсе. Просто есть подозрение, что итальянский "специалист" и не собирается ставить его в основу

      1
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > VVM1964 13 сентября 2018, 22:56

      Я про другое. Мне кажется, что вот эти вот "специалисты" просто не вывозят авторитет наших игроков в команде и задвигают их куда-подальше (Дзюба, Шатов в прошлом сезоне).

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 сентября 2018, 14:07

      Игнашевич к свиньям не пойдёт!!! Поэтому, как альтернаьтиву, и хотели Терри заполучить!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Аденн 14 сентября 2018, 08:27

      Это спартак ему нах не нужен!!! А желуди жуйте пока сыплются!!! Ваше же любимое блюдо

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 13:42

      Вот зачем свою глупость , на всю страну показывать ???

      4
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      Рейтинг: +839

      dimag 13 сентября 2018, 13:30

      Ну Игнашевич не закончил, а только начинает - он тренер молодежки ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 сентября 2018, 13:12

      за ореховский спартак играл же)
      да и за Локо под сто матчей..

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 12:44

      Как в лужу пернул. Один звук и брызги, а толку никакого.

      5
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