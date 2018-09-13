Мостовой – об альтернативе Терри в «Спартаке»: «Игнашевича спокойно подписать можно»

Игнаш был бы предпочтительнее по многим показателям.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой нашел замену Джону Терри для «Спартака» после отказа англичанина от перехода в российский клуб.
«В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в «Спартаке».
Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил», – заявил Мостовой.
Накануне 37-летний Терри отказался от перехода в «Спартак» по семейными обстоятельствами.