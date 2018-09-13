Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панюков: «Зачем о «Зените» думать? У меня впереди сезон в «Урале»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о том, как он освоился в новой команде после перехода из «Зенита».

    Футболист не сможет принять участие в матче с «Зенитом» по условиям аренды. Игра состоится 19 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

    – Как освоились в «Урале»?

    – Нормально, коллектив хороший. Город тоже нормальный. Шикарный стадион.

    – Лучше, чем в Питере?

    – Сложно сравнивать. В Питере вместимость больше 50 тысяч, в Екатеринбурге – 21 тысяча. Везде хорошо по-своему.

    – Закрыли для себя тему «Зенита»? Или будете бороться за то, чтобы вас оставили в главной команде после возвращения из аренды?

    – Мое дело – работать. Дай Бог, забивать. Зачем о «Зените» думать? У меня сезон в «Урале» – и он только начался. Думаю только о нем.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:47

      Теперь думать только об Урале и ничего более.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 13:22

      Вот так новость !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 13 сентября 2018, 13:12

      Мда уж, бомбардир как обычно косячит...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 13 сентября 2018, 13:11

      Игра состоится 19 августа на стадионе «Санкт-Петербург» , а результат узнаем 9 мая сенсация

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 12:13

      Не думай о " Зените" свысока.
      Наступит время, сам поймёшь, наверное.
      Свистят они, как пули у виска.
      Про евро я, про евро я, про евро...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 13 сентября 2018, 10:14

      Всякая команда хороша ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2018, 09:41

      нахрен этот Панюк был нужен Зениту просто не понимаю прежнее селекционную работу Зенита понахапали всех подряд и де толк

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 13 сентября 2018, 09:40

      "Игра состоится 19 августа............." - Соккер, ау! Какое сегодня число и месяц?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > mamba9090909 13 сентября 2018, 09:45

      По сусекам поскребли и наковыряли сенсацию.))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 08:59

      Игра состоится 19 августа на стадионе «Санкт-Петербург»?
      Давно состоялась, вынесли Урал в одну калитку. Тренера им надо менять, тренера!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > prezent2017 13 сентября 2018, 09:30

      да весь Екб про это говорит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 13 сентября 2018, 08:22

      Официально окончательно ухожу с Бомбардира обратно на Соккер.ру или какой-либо другой ресурс.
      Зачем писать про матч 19 августа, вы там уже совсем соображать перестали? Вот честно, просто надоело пользоваться ресурсом, наполненным неграмотностью, желтизной и пофигизмом к своему делу. Вы позорите спортивную журналистику. Прощайте.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Gerecht165 13 сентября 2018, 09:03

      Её давно уже нет и на других ресурсах и СМИ за очень редким исключением.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Gerecht165 13 сентября 2018, 09:42

      настоящие все давно повымерли

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11