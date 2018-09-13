Панюков: «Зачем о «Зените» думать? У меня впереди сезон в «Урале»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о том, как он освоился в новой команде после перехода из «Зенита».

Футболист не сможет принять участие в матче с «Зенитом» по условиям аренды. Игра состоится 19 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

– Как освоились в «Урале»?

– Нормально, коллектив хороший. Город тоже нормальный. Шикарный стадион.

– Лучше, чем в Питере?

– Сложно сравнивать. В Питере вместимость больше 50 тысяч, в Екатеринбурге – 21 тысяча. Везде хорошо по-своему.

– Закрыли для себя тему «Зенита»? Или будете бороться за то, чтобы вас оставили в главной команде после возвращения из аренды?

– Мое дело – работать. Дай Бог, забивать. Зачем о «Зените» думать? У меня сезон в «Урале» – и он только начался. Думаю только о нем.