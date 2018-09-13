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  • Панюков: «Зачем о «Зените» думать? У меня впереди сезон в «Урале»

Панюков: «Зачем о «Зените» думать? У меня впереди сезон в «Урале»

13 сентября 2018, 07:30
15

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о том, как он освоился в новой команде после перехода из «Зенита».

Футболист не сможет принять участие в матче с «Зенитом» по условиям аренды. Игра состоится 19 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

– Как освоились в «Урале»?

– Нормально, коллектив хороший. Город тоже нормальный. Шикарный стадион.

– Лучше, чем в Питере?

– Сложно сравнивать. В Питере вместимость больше 50 тысяч, в Екатеринбурге – 21 тысяча. Везде хорошо по-своему.

– Закрыли для себя тему «Зенита»? Или будете бороться за то, чтобы вас оставили в главной команде после возвращения из аренды?

– Мое дело – работать. Дай Бог, забивать. Зачем о «Зените» думать? У меня сезон в «Урале» – и он только начался. Думаю только о нем.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Панюков Андрей
Комментарии (15)
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Отчаянный Пердун
1536814831
Матч который состоится 19 августа. Уже состоялся ГРАМОТЕИ. А Панюкову удачи и голов в РПЛ.
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Gerecht165
1536816170
Официально окончательно ухожу с Бомбардира обратно на Соккер.ру или какой-либо другой ресурс. Зачем писать про матч 19 августа, вы там уже совсем соображать перестали? Вот честно, просто надоело пользоваться ресурсом, наполненным неграмотностью, желтизной и пофигизмом к своему делу. Вы позорите спортивную журналистику. Прощайте.
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prezent2017
1536818373
Игра состоится 19 августа на стадионе «Санкт-Петербург»? Давно состоялась, вынесли Урал в одну калитку. Тренера им надо менять, тренера!
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mamba9090909
1536820842
"Игра состоится 19 августа............." - Соккер, ау! Какое сегодня число и месяц?
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77SAM
1536822870
Всякая команда хороша ...
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Рубик Докоян
1536830039
Не думай о " Зените" свысока. Наступит время, сам поймёшь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Про евро я, про евро я, про евро...
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smersh45
1536833507
Игра состоится 19 августа на стадионе «Санкт-Петербург» , а результат узнаем 9 мая сенсация
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_Marqella_
1536833520
Мда уж, бомбардир как обычно косячит...))
Ответить
Zenmaster
1536834151
Вот так новость !!!
Ответить
zigbert
1536860826
Теперь думать только об Урале и ничего более.
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