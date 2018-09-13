«Рома» может предложить Джеко должность в клубе после завершения карьеры игрока

Форвард «Ромы» Эдин Джеко может продлить контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, зарплата футболиста снизится с 4,5 миллиона евро до 4 миллионов.

Сейчас игроку 32 года. По завершении карьеры Джеко может получить должность в руководстве клуба.