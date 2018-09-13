«Рома» может предложить Джеко должность в клубе после завершения карьеры игрока

Привет людям, вольным, мудрым и незашоренным !
1. Олег, друже, не надо меньше букафф! Я ж не со зла ! ))
Там где их для моих глаз много, копирую текст, загоняю в читалку с подключенным голосовым двигателем "Ольга" и она мне всё вслух декламирует !
2. (С)Рубик Докоян "Где ты и что ты ..."
Вот уже несколько месяцев читая Инсайдера, поражаюсь таким совпадениям, но действительность всех тех скупых крупиц информации, которые он роняет о себе, своей жизни, взглядах и привычках, за небольшими исключениями прямо проецируется на мою инкарнацию…
Я уж отбояривался, отбояривался от обсуждения подобных душещипательных тем, но его вчерашние диалоги в дополнение к ранее полученной информации заставляют меня серьёзно )) пересмотреть своё отношение к такому понятию, как переселение душ. Уже совсем не удивился, если бы оказались похожи жёны, почерки, пристрастия в музыке и т.п.
Моей матери цыганка нагадала в своё время, что её сыну для достижения в жизни гармонии и счастья будет не хватать всего лишь одной карты, но … ВСЕГДА ! Время от времени оглядываясь на прожитое, пытался понять какой. И вот теперь близок к осознанию того, что во всех жизненных ситуациях мне не хватало фирменного слога а-ля Инсайдер и его кристального, родникового русского.
Я ведь тоже фанатик-ихтиандр и точно знаю, что в спортивной школе филологическим изыскам не обучают ))))
Ну, Мастер, колись наконец-то откуда в тебе такое богачество ? Филфак ? Журфак ? Семья с родителями интеллектуалами ?
Форвард «Ромы» Эдин Джеко может продлить контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, зарплата футболиста снизится с 4,5 миллиона евро до 4 миллионов.
Сейчас игроку 32 года. По завершении карьеры Джеко может получить должность в руководстве клуба.