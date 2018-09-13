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    «Рома» может предложить Джеко должность в клубе после завершения карьеры игрока

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко может продлить контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, зарплата футболиста снизится с 4,5 миллиона евро до 4 миллионов.

    Сейчас игроку 32 года. По завершении карьеры Джеко может получить должность в руководстве клуба.

    Источник: Calciomercato

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    13.09.2018 01:32
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 16 сентября 2018, 14:15

      Привет людям, вольным, мудрым и незашоренным !
      1. Олег, друже, не надо меньше букафф! Я ж не со зла ! ))
      Там где их для моих глаз много, копирую текст, загоняю в читалку с подключенным голосовым двигателем "Ольга" и она мне всё вслух декламирует !

      2. (С)Рубик Докоян "Где ты и что ты ..."
      Вот уже несколько месяцев читая Инсайдера, поражаюсь таким совпадениям, но действительность всех тех скупых крупиц информации, которые он роняет о себе, своей жизни, взглядах и привычках, за небольшими исключениями прямо проецируется на мою инкарнацию…

      Я уж отбояривался, отбояривался от обсуждения подобных душещипательных тем, но его вчерашние диалоги в дополнение к ранее полученной информации заставляют меня серьёзно )) пересмотреть своё отношение к такому понятию, как переселение душ. Уже совсем не удивился, если бы оказались похожи жёны, почерки, пристрастия в музыке и т.п.

      Моей матери цыганка нагадала в своё время, что её сыну для достижения в жизни гармонии и счастья будет не хватать всего лишь одной карты, но … ВСЕГДА ! Время от времени оглядываясь на прожитое, пытался понять какой. И вот теперь близок к осознанию того, что во всех жизненных ситуациях мне не хватало фирменного слога а-ля Инсайдер и его кристального, родникового русского.

      Я ведь тоже фанатик-ихтиандр и точно знаю, что в спортивной школе филологическим изыскам не обучают ))))
      Ну, Мастер, колись наконец-то откуда в тебе такое богачество ? Филфак ? Журфак ? Семья с родителями интеллектуалами ?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 16 сентября 2018, 14:42

      штырит ?
      Та же фигня.
      Он не отсюда...явно..)

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 16 сентября 2018, 14:46

      Макс, ты меня опять вогнал в краску... Кристальный русский, в моём понимании - это словосложение писателей-классиков... А я просто стараюсь писать грамотно и понятно, что бы информация для людей не была на уровне смс без знаков препинания и регистров... Иногда, так даже теряется смысл сказанного...
      Всякие ...факи обошли меня стороной:)) Родители были инженерами-проектировщиками и не сильно влияли на моё произрастание...
      Много читал и читаю, возможно это как-то повлияло на запас слов и укладку асфальтированных предложений:)) Больше мне покаяться не в чем... Разве что, речь моя в голосовом общении, всё таки, бывает запоганена матерком...
      Взаимосвязь людей существует, однозначно, - где через 7 рукопожатий, где через внешнее сходство, а где и через похожесть в поведении, возрасте и привычках... Не отрицаю... Хотя, не всегда схожести успешно липнут друг к другу... Больше того, физика и математика говорят, что наиболее благодатное, - это плюс на минус!.. Но жизнь всегда подкорректирует так, как ей надо!! А мы осчастливленные будем думать, что это судьба вмешалась или сбылось предсказание, - как кому угодно!..:))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 16 сентября 2018, 14:48

      Да свой я, от сохи!!!! Бабушка говорила, что родной дед был польским евреем, но я не думаю, что эта генномодифицированность внесла правки в мою жизнь... Тем более, у них, вроде, всё передаётся по материнской линии...:))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 16 сентября 2018, 15:12

      Не знаю,шеф..
      Вот я-маркиз с Италии..в четвёртом поколении..
      Серьёзно.Так вообще люблю и матом и по фени я.
      то этак я скажу.то так..
      по жизни,собственно.му%ак
      и мудрости в словах-что птичке в небесах..
      порхнула ,пёр"нула..
      Увы и ах.

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > insider_retro 16 сентября 2018, 16:12

      Угу. Писать горазды все (в т.ч. и классики), да вот читаются легко только единицы.

      Кристальный русский - это не про орфографию, пунктуацию и никак не коррелирует с использования матюгов в быту.

      Я вот свою писанину через некоторое время после написания уже воспринимаю в штыки, ибо вижу, что малочитабельно даже для себя самого.

      Если, например, у вас с Олегом разговор льётся сам собой, то для меня такой формат труден. Моя стезя - слушать и делать короткие шпильки/ремарки, поэтому
      моё отсутствие в диалогах не означает моё несогласие, безразличие или неуважение к собеседникам.

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      ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > shinnik 16 сентября 2018, 16:17

      А может наоборот это мы все с Плюка ? ))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 16 сентября 2018, 16:26

      Ну, вот и прекрасно!.. Подошли, собственно говоря, к самому сакраментальному - каждый в общении делает так, как считает нужным, не напрягаясь и не выискивая в себе и других недостатки!..
      Недостатков и изъянов просто нет, - их прообразом являются наши особенности мышления и своеобразие изложения... Если бы мы были одинаковыми, то заснули бы на второй странице!..:))
      Шпильки, вставки, подтрунивание и лёгкий ненавязчивый троллинг - это просто замечательно!!! Обожаю, но побаиваюсь задеть читателей!..:)) Теперь везде и всегда буду предполагать твоё присутствие, Макс, с свежезаготовленной шпилькой!!!..:))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 16 сентября 2018, 16:30

      Легко, образно, с маркизностью и лёгким сожалением в завершении!..
      Всё, как мне нравится!.. Классный замес натуральности и природной обтекаемости!!.. Ваяй и валяй дальше!!!..:))

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      ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > insider_retro 16 сентября 2018, 17:33

      Шпильки рождаются, как реакция на какой-то драйв, а при тёплом, ламповом междусобое цитирую классика в оригинале :
      (с) Обожаю, но побаиваюсь задеть читателей!..:))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 16 сентября 2018, 17:34

      Покатит!!!
      Драйва, дрёмы и дров мы тебе будем подкидывать, а ты благочестиво утыкаешь наши пупырышки шпильками, шпульками и шпалами!!:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 08:33

      Написал, что вот нашел место для нашего логова где можно будет нам залечь или тусоваться, уже точно и не помню. Это уже не первый случай, когда удаляется безобидный коммент. Было как-то что на новостной ленте его нет, а в прифиле остался, а сейчас в обоих местах его нет. Меня это всегда раздражало на всех сайтах, и пихал мудераторам. Ума удалить много не надо, ты попробуй возразить по существу написанного, так замучаются отгребать... )))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 08:46

      Не накаляйся, Олег! Скорее всего, это пропадание не происки модераторов, а технический сбой... В чате такое бывает достаточно часто и народ там так же возмущается "беспределу и деспотизму"... Иногда комменты со временем появляются, а иногда, как и в твоём случае - просто пропадают!:)) Спишем на боевые потери и забудем на веки!:))
      Что бы не быть вне закона, предлагаю изредка делать вставки по футбольной тематике...:)) Сегодня есть делишки, буду периодически отскакивать!..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 сентября 2018, 08:52

      Ну тогда другое дело. Ты тут давно и больше знаешь. Но на других сайтах авторы статьи убирали ироничные комменты, где их я уличал в безграмотности или в искажении фактов. Вначале исправляли и извинялись, а потом просто убирали коммент, оставляя без изменений написанную хрень. Тут такое тоже присутствует на новостной ленте, это общая беда на новостных лентах на всех ресурсах.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 16 сентября 2018, 16:46

      Добро Толя, посмотрю. Это здесь, надо указать , что на сайте "Бомбардир ?" Или просто забить блог с этим названием ?

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > shlomo 16 сентября 2018, 16:59

      Толяныч, друже, здорово !
      Если бы у меня были боллары, то сегодня ты бы уже в совокупности на три тысячи попал )))

      4
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 17:00

      Азимут
      https://bombardir.ru/blogs/437-Futbol-futboli-nichego-krome-futbola

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 16 сентября 2018, 17:01

      У меня устаревший здесь браузер и ссылка не выделяется. Сейчас попробую набрать этот блог по названию.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 17:06

      Олег, я тут подсуетился малясь... Как вариант, выходи на главную страницу, справа, чуть в середине, будет "Создать блог" - кликай...Попадёшь на форму создания блога... Слева посередине в разделе "Популярные записи" в подразделе "Неделя" один из верхних и будет блог shlomo с названием "Футбол, футбол....и ничего кроме футбола" на базе заметки про Терри... Можно сразу в поисковике название забить... В блогах доминирует некий Колбис - очень много блогов за собой закрепил - или тренировался, или из администрации, или какой другой умысел!..:))
      Блог льётся, похоже, комментариями и придётся гонять в глубину, как на лифте... Но по частоте комментов и рейтингу, он сразу взгромоздится на вершину!!!!!!!!!!!!!:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 16 сентября 2018, 17:06

      Так я не догнал мэма продБаза, думал прикалываешься. ))) Глумиться это не про меня.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 16 сентября 2018, 17:08

      Надыбал. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 сентября 2018, 17:09

      Ща буду читать. )))

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 17:12

      Олег в 99% случаев, за исключением совсем форсмажорных, ссыль копироваться должна гарантированно

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 17:26

      молодец Олег! пока я жопу чесал, ты по молодецки взял и сыграл на опережения)

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shlomo 16 сентября 2018, 17:29

      Толик спасибо! совет оказался востребован

      4
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      ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > shlomo 16 сентября 2018, 17:42

      Да это я так - "а поговорить". Какой у тебя баланс ? Я сейчас вообще вдрызг ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 сентября 2018, 17:42

      Ща гляну. Я в поисковике уже нашёл все блоги на "Бомбардире".

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 16 сентября 2018, 17:48

      Хы-ыы.
      Меня так жена на поход в "Пятёрочку" настраивает..

      Слева.Алёша,будет винный отдел,ты туда не ходи.всё равно ещё десять утра)..
      иди сразу прямо.где кефир и сладости..
      только не перепутай с диабетными*нам пока это не надо)
      Дальше в овощном...ну ты помнишь.смотри ,что по акциям..не раскидывайся...так,в мясном я тебе написала...ммм..НУ,всё!
      и в пол одинадцатого чтобы был на кассе... С картой,млять,Сбербанка.
      Я тебя там буду...
      ПОДЖИДАТЬ!!!

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 16 сентября 2018, 17:52

      Ну, прямо, умыл, причесал и по-товарищески отчижопил меня за нудность в маршрутизации и детализации!..:))
      Жена, меня тоже периодически одёргивает "...покороче, не нуди, можешь не гундеть..."
      А мне нравится!.. Зато совесть чиста за целеуказание!!!..:))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 16 сентября 2018, 17:58

      нифига себе напутствие)
      ты за инструктаж у неё не расписываешься?)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 16 сентября 2018, 18:02

      Объясните мне смысл этого конкурса с болларами ? Я вначале мельком глянул, когда сюда попал, подумал. Ничего себе призы по 2, 1,5, штуке и 500 баксов, рейтинговые очки мне до звезды. А это оказывается виртуальные бабки.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:06

      в наше время почти каждый миллионер...! правда виртуальный))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 18:07

      Привет, тёзка!!
      Как жатва винограда? Удалась? Норму выполнил, удовольствие получил?! А заряд бодрости?! Колись, не томи!!..:))
      Про усталость - ни слова...)) После вчерашнего вечернего рандеву ты, наверное, двойную норму с удовольствием выполнил!!..:))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 16 сентября 2018, 18:12

      Один раз расписался и хватит.(
      Пусть говорит,чё..)
      Она же не мне ,а телефону...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 18:13

      немного облом вышел! пока чухались, дождь пошёл. приехали, переждали, начали корзины набивать, опять полил! короче пять раз чай грели, потолок весь изплевали, поняли что дело сегодня не будет, свернули манатки и домой поехали. ...а да ! двери на веранде покрасил! короче даже не вспотел.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 сентября 2018, 18:15

      Я понимаю, что у админов нет материального ресурса для поощрения, но можно было бы что-то придумать. На других сайтах мяч разыгрывают с автографами игроков сборной. Можно было бы интересные книги с мемуарами футбольных людей и их автографами. ( по крайней мере наших авторов ) Я бы предпочёл ужин со свободной известной спортсменкой по любому виду спорта. Нам бы было о чём поговорить и вспомнить различные соревнования. )))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 16 сентября 2018, 18:17

      Алексей, кайфово и бомбово ты сегодня аудитории втетерил в теме тёрок Уткина и Генича "...Волки позорные слушают только хедлайнера..."!!!!!!!!!!
      У меня аж слеза умиления навернулась!..:))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 16 сентября 2018, 18:17

      они любят с телефоном поговорить) главное иногда угукать, что бы казалось, что её слушают)

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:20

      с кабаевой например) она как переходящее знамя, сейчас губерниев её танцует..) думаю Олег у этого придурка тебе не составило труда её перехватить)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 сентября 2018, 18:23

      Для общения да, но куда мне тягаться с молодым и 2-х метровым. Он большой, а я умный... )))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 18:27

      Во-во!!
      Губер бы начал бубнить про биатлон и всё такое, а женщину надо слушать и пожирать елейно её глазами, восхищаясь каждым сказанным словом!.. Ну, а потом усталую леди можно и статистикой АПЛ душануть, разбавив сравнительной характеристикой Бейла и Жиру, к примеру!!..:))

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:30

      Даааа:) Это серьёзное различие в вопросах ухаживания и очарования!..:))
      Думаю, что в делах амурных, гренадёрский рост занимает место ближе к концу десятки приоритетов!!..:))

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:30

      Да в том и смысл, что смысла как такового нет. Виртуальные и этим всё сказано. Изначально ты в 10-м дивизионе, даётся какая-то мин сумма местной валюты, делаешь ставки, постепенно двигаешься (если выигрываешь) в 1-ый див. Если проигрываешь, то есть система бонусов, величина которых зависит от дивизиона в котором находишься.
      Пройди по меню "Прогнозы - Конкурс прогнозов - Правила" и почитай, если что не понятно - спрашивай

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 сентября 2018, 18:32

      Он ещё про академическую греблю знает, когда-то грёб. ))) Ну и про лыжный вид спорта тоже в курсе. А я художественную гимнастику знаю с середины 60-х годов когда у нас блистали Савинкова и Кравченко.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:41

      да уж....! отгребал он не мало..)) не один биатлонист его отоварил)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 16 сентября 2018, 18:43

      Да я мельком прочитал вначале и меня эта система не заинтересовала абсолютно. Я привык выигрывать призы в конкурсах, викторинах ещё с детства. Правда в армии меня кинули. На ЧЕ в 1972г газета "Советская Эстония" предложила конкурс. Проставить счёт полуфинальных матчей, кто победит в финале и с каким счётом и четвёртый вопрос, распределение мест, кажется был. Я всё угадал, приз за первое место был фотоаппарат " Зенит". Я уже варежку раскрыл, мечтая, что продам офицерам и деньги будут на дембель. Ни ответа , ни привета от редакции газеты.)))

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:44

      Ну эстонцы же, что с них взять-то ? Не успели отреагировать до развала Союза.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 18:46

      я не знаю помнишь, нет? как он к Зайцевой по дурацки клеился? реально олень! она от него шарахается, а этот дятел, просто слюнями в лицо брызгает, и думает что он Ален Делон)) потом за магдоленой нойер приударить пытался, но и там быстро отшили)
      клоун какой то

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      Project Бабангида > MaxRnD 16 сентября 2018, 18:51

      ну да..! этих и накуривать не надо, на их "кетчупе" время и так течёт медленно. иногда просто стопорит )

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 18:53

      Если честно, Андрик, то такой изгиб его похождений мне даже не знаком... Не знаю, что он за человек... Ведь, на экране он позиционирует себя всеведающим и быстробубнящим комментатором, один вид которого должен убить собеседника наповал... Так же, возможно, и с дамами, - считает себя неотразимым плейбоем и обиженно надувает щёки, когда ему по щам надают... А вдруг у него богатый внутренний мир, нетленная душа и покладистый характер...:)) Хотя, вряд ли...

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      shinnik > Project Бабангида 16 сентября 2018, 19:02

      "Многозначительно молчу и дальше мы идем гулять"
      Цой,однако..(с)

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      MaxRnD > insider_retro 16 сентября 2018, 19:03

      (с) ближе к концу десятки приоритетов!!.

      Согласен. При капитализме самки больше текут от гренадёрского роста доходов, нежели от равноценной физиологии....
      Антибиотики полностью похоронили естественный отбор

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      Project Бабангида > shinnik 16 сентября 2018, 19:13

      "восьмиклассница"!!
      Виктора Робертовича обильно слушал! в музыку я вообще обильно погружался! глубже чем в футбол. люблю жесть всякого рода..)

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      Project Бабангида > MaxRnD 16 сентября 2018, 19:20

      перекос какой то на лицо!
      либо батаны прыщавые. либо хачики стиройдные! и такая хрень в каждом городе

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      Project Бабангида > Project Бабангида 16 сентября 2018, 19:33

      однако ахмат с рахимовым и без, это два разных ахмата! неужели бой решили спартаку дать

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      shinnik > Project Бабангида 16 сентября 2018, 19:44

      я учился и дружил с Каспоряном...
      Цоя видел мельком правда,потому-что дружба как-то быстро исчезла вместе с ростом популярности Юрика..и гр.Кино...,
      Тогда ещё не Георгия Дмитриевича Каспоряна..((

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      Рубик Докоян > MaxRnD 16 сентября 2018, 19:58

      Что-то у меня браузер захандрил и сайт не открывался почти час, хотя другие открывались, но другие тоже не грузились. Поэтому меня не было , ну и смотрел Спартак-Ахмат. Они погранцов терпеть не могли. Мы им ведь многое запрещали на море и берегу.

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 21:02

      Однако, дали...
      Мне ровно, но сейчас такой унылый и негодующий перезвон пойдёт, мама не горюй... Виноватых будет приличная толпа, включая судью и воротчика...

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      insider_retro > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 21:12

      Олег, сгонял я в блогосферу... Есть ряд моментов:
      "+"
      - стабильное известное место;
      - место, достаточно уединённое от веток;

      "-"
      - опять, уходящий в глубину лифт;
      - прозрачные профили (хотя скрывать нам и нечего);
      - количество просмотров и комментов будут держать блог на вершине рейтинга, даже если мы не оценим звёздочками автора (но искать проще будет)...

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      Рубик Докоян > insider_retro 16 сентября 2018, 21:14

      Андрей, давайте пробовать где будет удобней. Глубина спуска в шахту напрягает периодически. Пока найдешь нужный коммент. так уже глаза болят от мельтешения комментов. )))

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      insider_retro > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 21:19

      В нашем коллективе я приму любое решение, меня всё устроит... Ляпнул пару тезисов только для самоопределения и обсуждения... Не более... Удобство, действительно, и определит наиболее приемлемый путь нашего движения к вершинам взаимопонимания!!!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 16 сентября 2018, 21:22

      Или может чаще явку менять в течение дня, когда уже глубокий подвал образуется.

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 21:24

      ))) нет ничего глупее чем разделится внутри страны по клубным пристрастиям! это же дикость, болеть за иностранные клубы против своих! хотя и "своими" их можно назвать условно, но всё же ..

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      Project Бабангида > shinnik 16 сентября 2018, 21:27

      так так! это уже архиинтересно!!
      у нас Олег(Рубик Докоян) цоя хоронил...
      давай колись, портвейн с Витьком пил?

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 21:32

      вроде же блог собираемся завести? проблема отпадёт. это временные неудобства.

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 21:33

      Ещё хуже, когда это "клубное" разделение толкает людей на грызню и свару под флагом защиты чести и достоинства обожаемой команды... Игроки команд и то меньше знают о таких высоких понятиях...

      Для Олега! Думаю, что место суточного обмена мнениями можно не менять в течении дня... Не очень удобно, но терпимо и путаница не возникнет... Возможно, в будние дни не будет большой наполняемости комментов, как в выходные...

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 21:34

      блин, Андрюха! с какими интересными людьми жизнь столкнула!
      сейчас про Кино и Цоя всё с них вытрусим

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 21:38

      Анатолий создал блог (как найти я написал Олегу 4 часа назад выше), парни там даже размялись... Не всё гладко, как хотелось, потому и перетираем определённые моменты... Боссы определятся и мы пойдём верным и оптимальным путём!!..:))

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 21:41

      Природное смущение наших коллег станет непреодолимым препятствием для нашего информирования по киношной теме... Отмажутся, пожалуй!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 21:44

      ааа! во как! это очень гут..! я готов на любую авантюру, даже с уголовным уклоном)

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 21:51

      не помню, говорил или нет, но футбол для меня умирающий лебедь! я могу конечно поговорить о нём, но больше как о чём то уходящем. живого в этом организме осталось не много. всё больше на игровую приставку похоже. или "футбольный менеджер"

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 22:00

      Вот тут я с тобой, братское сердце, во многом соглашусь... Однозначно, не шарю в балете, опере, гиперзвуковых ракетах, шахматах, кёрлинге и Формуле-1... Ну ещё, может, в десятке слабобрендиованных штуковин... Остальное потихоньку волоку, по мере сил...Так вот, футбол воспринимаю без фанатизма, но за него мне комфортнее потрещать, чем за картинг или батут...:))
      Так что будем совместно разбавлять футбольные искрометия наших соратников простенькими байками и прибаутками, без претензии на Его Величество Футбол!!!!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 22:07

      зашёл сейчас на ветку "спартак проиграл ахмату" .. почитал -
      там праздник и похороны одновременно ))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 22:11

      а как насчёт андеграунда? искусство подвалов и гаражей

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 22:21

      Андрик, ты меня прямо наповал бахнул этим, как его? - андеграундом...:)) Вообще никак, но отделка помещений в стиле кирпича и металла меня очень вставляет!!..:))

      Болелы пенятся, взаимооскорбляются, минусят и злорадствуют!..
      Завтра ещё денёк побалагурят про Камбарова, Хани, Глушакова и т.п., взгрустнут по решениям и заменам Карреры, а потом ... потом всё пойдёт своим чередом...
      Будем, наверное разгерметизироваться и всплывать?! Парни уже подушки, наверное разминают?!.. Хотя, я ещё часок помониторю новостные сайты... Если что, - чиркани туточки!!!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 22:26

      ну да, буря в стакане! бедные фанаты однолюбы!
      тяжёло любить женщину когда она проститут..ка )

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 22:35

      зашёл в чат, там тоже бурления непонятные. правда к спартаку и ахмату отношенья не имеют

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      insider_retro > Project Бабангида 16 сентября 2018, 22:42

      Видел... Что-то там в недрах накипело и выплеснулось недовольством игроков... Там параллельные процессы идут в группе ВК, поэтому в чате видны только крайние проявления... Какой-то гон на Аббея за предвзятость, неуважение и давление... Ну, не знаю... Его последнее время понесло в дебри подражания тематике фильма-триллера, цитирует героя постоянно... Но так, он один из нормальных пользователей, корректный и своеобразный... Но не хам... Большинство так ничего и не поймут...

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      Project Бабангида > insider_retro 16 сентября 2018, 22:49

      здесь один на один за угол отношения выяснить не выйдешь. поэтому что бы проткнуть противника шпагой, надо поострей заострить шариковую ручку)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 17 сентября 2018, 06:36

      не сочли достойным,но пару раз за руку подержался)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 07:44

      Олег, доброутр! с тебя база!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 07:45

      Привет, Андрей ! Так уже забил на 5 странице 22-53 где Монако сыграл в ничью и т.д. от 15.09.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 08:11

      Однако, юноши удалили мой пост написанный вчера поздно вечером для нашего приземления здесь. Мне не трудно второй раз зайти на посадку...

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      insider_retro > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 08:30

      Привет, Олег!.. Чем же ты так возбудил админов, что они обнулили твой коммент?! Посмотрел крайний ночной по Арсеналу и всё...
      Макс, не ругайся на стариков, попробуем поменьше букв сыпать, дабы сохранить твои глаза в тонусе и зоркости! Не спрашиваю где ты и что, - видно занят делами земными, раз не появляешься... Появляйся!!:))

      Катался в судорогах сна,
      Белее мела.
      Просил пенальти, но жена
      Не захотела.
      Проснувшись, выпросил штрафной
      За фол в атаке,
      Но не забил и в выходной
      На стуле плакал…:))

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      shinnik > insider_retro 16 сентября 2018, 14:55

      Мне нечего сказать.,
      кусая заусенцы.
      Читать,завидовать и причитать..
      Какие-ж можно выкинуть коленца..)))

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