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    Смолов тренируется в общей группе. В пятницу пройдет матч с «Динамо»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов тренируется в общей группе. В матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2) игрок получил ушиб колена.

    «Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам», – рассказали в пресс-службе «Локомотива».

    14 сентября железнодоржники сыграют в матче 7-го тура РПЛ против «Динамо».

    Источник: ТАСС

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    12.09.2018 19:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 сентября 2018, 20:14

      Это больше минус, чем плюс. В прошлом сезоне даже без травмированного Ари команда знала на что способна и играла в свой футбол. Теперь я смотрю надежда на Смолова, а Фарфан, Фернандеш отошли назад. Вот и перестали забивать. Нападающего, как не было, так и нет.

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 12 сентября 2018, 19:16

      Опять отпешеходит и облажается. Пока дорогостоящая обуза для Локо.

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