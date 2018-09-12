Смолов тренируется в общей группе. В пятницу пройдет матч с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов тренируется в общей группе. В матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2) игрок получил ушиб колена.

«Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам», – рассказали в пресс-службе «Локомотива».

14 сентября железнодоржники сыграют в матче 7-го тура РПЛ против «Динамо».