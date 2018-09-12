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  • Агент Сафонов – о переходе Терри: «Пока это очередная «Санта-Барбара»

Агент Сафонов – о переходе Терри: «Пока это очередная «Санта-Барбара»

12 сентября 2018, 18:11
7

Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил с затянувшимся сериалом историю с переходом в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

На прошлой неделе англичанин прошел медобследование для московского клуба и согласовал контракт. Но после этого футболист засомневался в правильности своего выбора. Как сообщил сегодня агент Марко Трабукки, переговоры с 37-летним футболистом завершены. Теперь «Спартак» ждет его решения.

– Что вы думаете о соглашении «Спартака» с Терри? Нелепо звучит, что игрок, пройдя медицинское обследование, затем поменял позицию под влиянием негативной информации о России. Он до этого вовсе не читал британских газет – и вдруг что-то попалось на глаза, так что ли?

– Пока это очередная «Санта-Барбара».

– Чисто теоретически, на ваш взгляд, Терри в 37 с половиной лет в состоянии помочь «Спартаку»?

– Мне кажется, без проблем. Человек в мясорубке английского Чемпионшипа 36 матчей в прошлом сезоне за «Астон Виллу» отыграл. Насчет него у меня даже больше уверенности, чем в отношении Маркизио, которого в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом» Аршавин моментами повозил.

– Так ли уж нужен красно-белым англичанин, который не сможет принять участие в матчах группового турнира Лиге Европы?

– Соглашусь. Для нашего чемпионата у «Спартака» состав и без того неплохой. Это в Лиге чемпионов требуются два, а то и два с половиной состава – и для ротации, и для разных схем. Проблема в том, что «Спартак» надолго потерял и Кутепова, и Жиго, а от новых травм никто не застрахован.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (7)
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Евгений Агеев
1536768338
Вот вот, футбол вообще в целом стал стал напоминать Санта-Барбару. Хотя большую роль в этом играют сегодняшние СМИ...
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Project Бабангида
1536768694
"санта барбара" , это любимый российский сериал, после - "богатые тоже плачут"
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Igor Belousov
1536768966
зачем он нужен без него справятся
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Анатолий1979
1536769297
У меня друг живет в Лондоне, болельщик Челси. Говорит, что Терри улетел в Москву. Ждем.
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zigbert
1536839123
Можно еще назвать "Осенний марафон".
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