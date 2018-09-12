Агент Сафонов – о переходе Терри: «Пока это очередная «Санта-Барбара»

Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил с затянувшимся сериалом историю с переходом в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

На прошлой неделе англичанин прошел медобследование для московского клуба и согласовал контракт. Но после этого футболист засомневался в правильности своего выбора. Как сообщил сегодня агент Марко Трабукки, переговоры с 37-летним футболистом завершены. Теперь «Спартак» ждет его решения.

– Что вы думаете о соглашении «Спартака» с Терри? Нелепо звучит, что игрок, пройдя медицинское обследование, затем поменял позицию под влиянием негативной информации о России. Он до этого вовсе не читал британских газет – и вдруг что-то попалось на глаза, так что ли?

– Пока это очередная «Санта-Барбара».

– Чисто теоретически, на ваш взгляд, Терри в 37 с половиной лет в состоянии помочь «Спартаку»?

– Мне кажется, без проблем. Человек в мясорубке английского Чемпионшипа 36 матчей в прошлом сезоне за «Астон Виллу» отыграл. Насчет него у меня даже больше уверенности, чем в отношении Маркизио, которого в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом» Аршавин моментами повозил.

– Так ли уж нужен красно-белым англичанин, который не сможет принять участие в матчах группового турнира Лиге Европы?

– Соглашусь. Для нашего чемпионата у «Спартака» состав и без того неплохой. Это в Лиге чемпионов требуются два, а то и два с половиной состава – и для ротации, и для разных схем. Проблема в том, что «Спартак» надолго потерял и Кутепова, и Жиго, а от новых травм никто не застрахован.