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    Агент Сафонов – о переходе Терри: «Пока это очередная «Санта-Барбара»

    Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил с затянувшимся сериалом историю с переходом в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

    На прошлой неделе англичанин прошел медобследование для московского клуба и согласовал контракт. Но после этого футболист засомневался в правильности своего выбора. Как сообщил сегодня агент Марко Трабукки, переговоры с 37-летним футболистом завершены. Теперь «Спартак» ждет его решения.

    – Что вы думаете о соглашении «Спартака» с Терри? Нелепо звучит, что игрок, пройдя медицинское обследование, затем поменял позицию под влиянием негативной информации о России. Он до этого вовсе не читал британских газет – и вдруг что-то попалось на глаза, так что ли?

    – Пока это очередная «Санта-Барбара».

    – Чисто теоретически, на ваш взгляд, Терри в 37 с половиной лет в состоянии помочь «Спартаку»?

    – Мне кажется, без проблем. Человек в мясорубке английского Чемпионшипа 36 матчей в прошлом сезоне за «Астон Виллу» отыграл. Насчет него у меня даже больше уверенности, чем в отношении Маркизио, которого в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом» Аршавин моментами повозил.

    – Так ли уж нужен красно-белым англичанин, который не сможет принять участие в матчах группового турнира Лиге Европы?

    – Соглашусь. Для нашего чемпионата у «Спартака» состав и без того неплохой. Это в Лиге чемпионов требуются два, а то и два с половиной состава – и для ротации, и для разных схем. Проблема в том, что «Спартак» надолго потерял и Кутепова, и Жиго, а от новых травм никто не застрахован.

    Источник: Бобсоккер

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    12.09.2018 18:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 14:45

      Можно еще назвать "Осенний марафон".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Анатолий1979 12 сентября 2018, 19:21

      У меня друг живет в Лондоне, болельщик Челси. Говорит, что Терри улетел в Москву. Ждем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Анатолий1979 12 сентября 2018, 23:16

      И без вас от журналистов тошно, а вы еще повторяете слухи, которые ваш друг где-то там слышал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 сентября 2018, 19:16

      зачем он нужен без него справятся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 12 сентября 2018, 19:11

      "санта барбара" , это любимый российский сериал, после - "богатые тоже плачут"

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 12 сентября 2018, 19:05

      Вот вот, футбол вообще в целом стал стал напоминать Санта-Барбару. Хотя большую роль в этом играют сегодняшние СМИ...

      2
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