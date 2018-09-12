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    Лунин: «Пусть Роналду и полевой игрок, но я беру с него пример»

    Голкипер «Реала» Андрей Лунин, который текущий сезон проведет в аренде в «Леганесе», рассказал, что хотел бы брать пример с бывшего форварда мадридцев Криштиану Роналду.

    «Хотелось бы с Роналду побыть в одной команде. Посмотреть, потренироваться, проверить себя на его уровне. Это лучший футболист мира, он мне нравится очень.

    Пусть он и полевой игрок, но я беру с него пример. У него талант, потому что без этого таким не становятся. Но кем он стал – это работа.

    Когда я приехал в «Реал», мне многие рассказывали, как он жил в Мадриде. Это дом-база-дом-база. Все приезжали – он уже тренируется, все уезжали – он еще тренируется.

    Он много времени уделял восстановлению. Кроме дом-база, у него был еще сон. Это огромный профессионал.

    Слышал, что когда он с «МЮ» выиграл Лигу чемпионов, по прилету домой он поехал тренироваться», – сказал Лунин.

    Роналду прошедшим летом перешел в «Ювентус».

    Источник: ua.tribuna

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    12.09.2018 09:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:54

      Здесь ты Андрей пожалуй прав ,только усиленные тренировки приведут к успеху.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider 12 сентября 2018, 12:25

      Не надо брать пример с симулянтов учись у бойцов типа Давидса

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2018, 09:22

      Это когда Андрюха из Зени в Реал успел свалить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > prezent2017 12 сентября 2018, 09:50

      Лунин, не Лунёв

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 сентября 2018, 09:12

      Смотри не перестарайся! И перед зеркалом долго не вертись!

      3
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