Лунин: «Пусть Роналду и полевой игрок, но я беру с него пример»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, который текущий сезон проведет в аренде в «Леганесе», рассказал, что хотел бы брать пример с бывшего форварда мадридцев Криштиану Роналду.

«Хотелось бы с Роналду побыть в одной команде. Посмотреть, потренироваться, проверить себя на его уровне. Это лучший футболист мира, он мне нравится очень.

Пусть он и полевой игрок, но я беру с него пример. У него талант, потому что без этого таким не становятся. Но кем он стал – это работа.

Когда я приехал в «Реал», мне многие рассказывали, как он жил в Мадриде. Это дом-база-дом-база. Все приезжали – он уже тренируется, все уезжали – он еще тренируется.

Он много времени уделял восстановлению. Кроме дом-база, у него был еще сон. Это огромный профессионал.

Слышал, что когда он с «МЮ» выиграл Лигу чемпионов, по прилету домой он поехал тренироваться», – сказал Лунин.

Роналду прошедшим летом перешел в «Ювентус».