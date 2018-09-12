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    Сборная Испании продлила домашнюю беспроигрышную серию до 38 матчей

    Накануне состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Испании и Хорватии. Игра завершилась со счетом 6:0.

    Испанцы продлили свою домашнюю беспроигрышную серию в официальных матчах благодаря этому результату. Теперь она составляет 38 игр (34 победы, 4 ничьих).

    Последний раз национальная команда Испании проигрывала на своем поле сборной Греции (0:1) в июне 2003 года в рамках квалификации Евро-2004.

    Источник: Gracenote Live

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    12.09.2018 06:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:26

      Создается впечатление что ЧМ испанцы играли под каким то негативным воздействием.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider 12 сентября 2018, 12:23

      Красавцы просто изнасиловали вчера Хорватии я поражаюсь другим фактом как можно вынести аргов и хорват со счетом 6-0 и более и ******** мертвой России

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 сентября 2018, 12:11

      Браво браво

      1
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