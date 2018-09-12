Сборная Испании продлила домашнюю беспроигрышную серию до 38 матчей

Накануне состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Испании и Хорватии. Игра завершилась со счетом 6:0.

Испанцы продлили свою домашнюю беспроигрышную серию в официальных матчах благодаря этому результату. Теперь она составляет 38 игр (34 победы, 4 ничьих).

Последний раз национальная команда Испании проигрывала на своем поле сборной Греции (0:1) в июне 2003 года в рамках квалификации Евро-2004.