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    Тухель: «Рабьо необходим «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением об игре полузащитника Адриана Рабьо.

    «С тех пор как я пришел в клуб, Рабьо не пропустил ни одной тренировки. Он способен привыкнуть к любой системе. Если он в форме, то он необходим для наших планов.

    Это игрок, который прошел через систему клуба, у него большой потенциал. Важно иметь в команде таких футболистов», – сказал Тухель.

    Ранее сообщалось, что Рабьо намерен покинуть «ПСЖ». Игроком интересуется «Барселона».

    Источник: Marca

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    11.09.2018 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 23:12

      Его хотят видеть в своём составе и другие топ-клубы. Будет не просто его удержать в команде.

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