Тухель: «Рабьо необходим «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением об игре полузащитника Адриана Рабьо.

«С тех пор как я пришел в клуб, Рабьо не пропустил ни одной тренировки. Он способен привыкнуть к любой системе. Если он в форме, то он необходим для наших планов.

Это игрок, который прошел через систему клуба, у него большой потенциал. Важно иметь в команде таких футболистов», – сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что Рабьо намерен покинуть «ПСЖ». Игроком интересуется «Барселона».