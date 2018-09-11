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    Тите – о словах Трампа: «У нас пять Кубков мира. Ему стоит лучше изучить историю этого вопроса»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите отреагировал на слова президента США Дональда Трампа. Трамп сказал, что у Бразилии были проблемы на ЧМ-2018.

    «Если он не знает, то у нас пять Кубков мира. Возможно, ему стоит лучше изучить историю этого вопроса», – сказал Тите.

    Трамп: «Бразилия – лучшая команда в мире? В последний раз у нее были проблемы»

    Источник: The Guardian

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    11.09.2018 20:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 сентября 2018, 01:44

      Вообще-то Трамп прав. Кроме дешёвых голливудских кривляний Неймара на поле в стиле а-ля убивают, от Бразилии ничего яркого болельщики не увидели) А прошлые заслуги, так это их яркая история и не больше.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 сентября 2018, 22:33

      А в чем трамп не прав?) у Бразилии правда были проблемы на этом ЧМ)

      Он же не сказал,что это вообще слабая команда..

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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 сентября 2018, 21:51

      Этот дедушка, с мышлением тинейджера и кучей возрастных комплексов может имел в виду американский футбол, наверное у Бразилии там не всё так благополучно. Скорее всего Трампу не объяснили разницу.

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 21:12

      Кубки вещь престижная ,но на ЧМ2018 ,Бразилия чемпионской игры не показала.

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      Рейтинг: +3463

      acor94 11 сентября 2018, 21:02

      А у Германии и Италии по 4. И это абсолютно не помогло одной выйти из группы и другой вообще попасть на чм. Прежние заслуги это гордость, но они не отражают положение текущих дел. А сейчас Бразилия провалила ЧМ 2018.

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