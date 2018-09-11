Главный тренер сборной Бразилии Тите отреагировал на слова президента США Дональда Трампа. Трамп сказал, что у Бразилии были проблемы на ЧМ-2018.

«Если он не знает, то у нас пять Кубков мира. Возможно, ему стоит лучше изучить историю этого вопроса», – сказал Тите.

Трамп: «Бразилия – лучшая команда в мире? В последний раз у нее были проблемы»