Вообще-то Трамп прав. Кроме дешёвых голливудских кривляний Неймара на поле в стиле а-ля убивают, от Бразилии ничего яркого болельщики не увидели) А прошлые заслуги, так это их яркая история и не больше.
Главный тренер сборной Бразилии Тите отреагировал на слова президента США Дональда Трампа. Трамп сказал, что у Бразилии были проблемы на ЧМ-2018.
«Если он не знает, то у нас пять Кубков мира. Возможно, ему стоит лучше изучить историю этого вопроса», – сказал Тите.
Трамп: «Бразилия – лучшая команда в мире? В последний раз у нее были проблемы»