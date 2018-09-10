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    Терри не хочет переходить в «Спартак» из-за негативного отношения британских СМИ к России

    Стали известны причины, из-за которых может не состояться переход экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

    Англичанин и его семья беспокоятся из-за негативного отношения британских СМИ к России. Вероятность перехода футболиста в «Спартак» оценивается в 10 процентов.

    Ранее Терри успешно прошел медицинский осмотр и согласовал условия личного контракта.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2018 22:13
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2018, 15:07

      Вот вроде взрослый человек, а ведёт себя как ребёнок слушая всех в округе. И это у всех европейцев такая фобия образовалась. Мол а что скажут другие об этой стране? Вдруг там по улицам медведи бегают и бандиты накидываются на приезжих)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 11 сентября 2018, 14:49

      играли же без него

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 сентября 2018, 12:30

      "Спорт-Экспресс"??? Не знаю, не знаю...

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 сентября 2018, 10:05

      У нас России были англичане (легионеры)?

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > _Kesh_Suntar_ 11 сентября 2018, 13:52

      В Ростове играл Девид Бентли, даже за сборную Англии играл и забивал

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 09:58

      Сомнительно что Терри мог испугаться британских СМИ. Причина может быть совсем другая.

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 сентября 2018, 09:19

      Как всегда у нас. Ура, контракт, Каррера подписался в инстаграме... Пууууук! Не срослось, бестолковые объясняшки, Педро Роша чтобы не вывозить назад завезенную в трусах наличку, Каррера отписался в инстаграме... С учетом вчерашнего вброса про "задний ход" Федуна, увольнение Гераскина, "нихачухи" Глушакова с Комбаровым, появление и пропадание Спартака в поле "текущий клуб" у Терри на трансфермаркте - бог знает, какой бардак там произошел вообще. Бездарное управление... и падение имиджа клуба в Европе в этот раз может быть довольно ощутимым. Это они для внутреннего пользования могут трепать, что Терри поехал на обследование просто потому что решил сделать флюорографию на халяву, ага. А там на все ротки по платку не накинешь. Гребаный стыыыыыыд!...

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 11 сентября 2018, 09:00

      пусть доигрывает в англии.. а то потом еще один неандерталец будет поливать нас дерьмом для прессы.

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 сентября 2018, 08:16

      Слабак.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 сентября 2018, 08:14

      ну и не надо.

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 сентября 2018, 08:07

      Ну и пёс с ним! )))

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Супермачо 11 сентября 2018, 14:31

      Совершенно верно!

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