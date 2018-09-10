Терри не хочет переходить в «Спартак» из-за негативного отношения британских СМИ к России

Стали известны причины, из-за которых может не состояться переход экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Англичанин и его семья беспокоятся из-за негативного отношения британских СМИ к России. Вероятность перехода футболиста в «Спартак» оценивается в 10 процентов.

Ранее Терри успешно прошел медицинский осмотр и согласовал условия личного контракта.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось