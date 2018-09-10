Терри не хочет переходить в «Спартак» из-за негативного отношения британских СМИ к России

Вот вроде взрослый человек, а ведёт себя как ребёнок слушая всех в округе. И это у всех европейцев такая фобия образовалась. Мол а что скажут другие об этой стране? Вдруг там по улицам медведи бегают и бандиты накидываются на приезжих)
Стали известны причины, из-за которых может не состояться переход экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».
Англичанин и его семья беспокоятся из-за негативного отношения британских СМИ к России. Вероятность перехода футболиста в «Спартак» оценивается в 10 процентов.
Ранее Терри успешно прошел медицинский осмотр и согласовал условия личного контракта.
Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось