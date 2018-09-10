Экс-нападающий «Кальяри» погиб в автомобильной аварии

Бывший нападающий «Кальяри» Кристиан Попиела попал в автомобильную аварию и погиб. 20-летний игрок врезался в Польше в ограждение и скончался на месте.

Итальянский клуб выразил соболезнования в связи со смертью футболиста.

Попиела дебютировал за «Кальяри» в 2016 году.