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    Экс-нападающий «Кальяри» погиб в автомобильной аварии

    Бывший нападающий «Кальяри» Кристиан Попиела попал в автомобильную аварию и погиб. 20-летний игрок врезался в Польше в ограждение и скончался на месте.

    Итальянский клуб выразил соболезнования в связи со смертью футболиста.

    Попиела дебютировал за «Кальяри» в 2016 году.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2018 20:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      сейду 11 сентября 2018, 00:21

      Увидеть Польшу и умереть.К сожалению, умирать в Польше становится доброй (нет) традицией для итальянских футболистов. Гаэтано Ширеа начал подобную акцию, причём таким же способом в 1989. Кстати в Польше могут умереть перспективы сборной Италии и тренерская карьера Роберто Манчини. Совпадение? Не думаю.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 сентября 2018, 21:40

      кошмар, всего 20 лет, это ужас....

      1
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      Рейтинг: +91

      paketiwe 10 сентября 2018, 21:04

      Такие жизнерадостные фотографии в инсте у него. Не важно, какой он футболист, всё равно ужасно жаль парня, везде на фотках улыбается, с друзьями. Земля пухом.

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