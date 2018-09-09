Бэйли хочет перейти в «Челси» зимой. Форварду интересно поработать под руководство Сарри

Нападающий «Байера» Леон Бэйли хочет продолжить карьеру «Челси».

СМИ уже давно связывают ямайца с переездом в лондонский клуб, советник по трансферам которого Пит де Виссер – большой поклонник 21-летнего футболиста.

Бэйли по-прежнему предпочитает «Челси» «ПСЖ».

В августе форвард подписал новый долгосрочный контракт с леверкузенцами. Но, несмотря на это, Бэйли хочет перейти в «Челси» в январе, чтобы поиграть под руководством главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.