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    Бэйли хочет перейти в «Челси» зимой. Форварду интересно поработать под руководство Сарри

    Нападающий «Байера» Леон Бэйли хочет продолжить карьеру «Челси».

    СМИ уже давно связывают ямайца с переездом в лондонский клуб, советник по трансферам которого Пит де Виссер – большой поклонник 21-летнего футболиста.

    Бэйли по-прежнему предпочитает «Челси» «ПСЖ».

    В августе форвард подписал новый долгосрочный контракт с леверкузенцами. Но, несмотря на это, Бэйли хочет перейти в «Челси» в январе, чтобы поиграть под руководством главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.

    Источник: Tribalfootball

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    09.09.2018 18:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 сентября 2018, 02:15

      Ещё один Азар в команде, нам не помешает

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 9 сентября 2018, 23:17

      глянул его скилсы на ютубе. впечатлил. здоровый и быстрый лось да еще и с улетной техникой и мягким отменным пасом и ударом. прекрасно видит поле. надо брать.

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