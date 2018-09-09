Магуайр продлил контракт с «Лестером». Защитника хотел купить «Манчестер Юнайтед»

Я даже хз че сказать по этому поводу, молодец что продлил, возможно это будущей капитан сборной Англии, стоит ли покидать лис в более сильный клуб не знаю.
«Лестер» объявил о продлении контракта с защитником Гарри Магуайром. Договор рассчитан до июня 2023 года.
В летнее трансферное окно «Лестер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по 25-летнему футболисту в размере 75 миллионов фунтов стерлингов.
Англичанин выступает за «Лестер» с июля 2017 года. В сезоне-2017/18 он провел 44 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
#Maguire2023 pic.twitter.com/yECz5CnDKo— Leicester City (@LCFC) 9 сентября 2018 г.