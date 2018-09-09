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    Магуайр продлил контракт с «Лестером». Защитника хотел купить «Манчестер Юнайтед»

    «Лестер» объявил о продлении контракта с защитником Гарри Магуайром. Договор рассчитан до июня 2023 года.

    В летнее трансферное окно «Лестер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по 25-летнему футболисту в размере 75 миллионов фунтов стерлингов.

    Англичанин выступает за «Лестер» с июля 2017 года. В сезоне-2017/18 он провел 44 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    09.09.2018 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 сентября 2018, 17:08

      Я даже хз че сказать по этому поводу, молодец что продлил, возможно это будущей капитан сборной Англии, стоит ли покидать лис в более сильный клуб не знаю.

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