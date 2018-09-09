Магуайр продлил контракт с «Лестером». Защитника хотел купить «Манчестер Юнайтед»

«Лестер» объявил о продлении контракта с защитником Гарри Магуайром. Договор рассчитан до июня 2023 года.

В летнее трансферное окно «Лестер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по 25-летнему футболисту в размере 75 миллионов фунтов стерлингов.

Англичанин выступает за «Лестер» с июля 2017 года. В сезоне-2017/18 он провел 44 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.