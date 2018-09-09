Роналду пожертвовал 15 миллионов на улучшение водоснабжения Пакистана

Месси . конечно чуть сильнее НО он складывает бабосики к себе в рюкзачок...Поступок Роналду -достоин уважения!
Турецкое СМИ информирует о благотворительном взносе со стороны атакующего футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец вложил деньги в коммуникации Пакистана.
В этой стране ежегодно умирает порядка 100 тысяч человек из-за грязной воды. На строительство новых систем водоснабжения игрок выделил 15 миллионов фунтов стерлингов.
Население Пакистана – более 207 миллионов человек (больше, чем в России).