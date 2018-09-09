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    Роналду пожертвовал 15 миллионов на улучшение водоснабжения Пакистана

    Турецкое СМИ информирует о благотворительном взносе со стороны атакующего футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец вложил деньги в коммуникации Пакистана.

    В этой стране ежегодно умирает порядка 100 тысяч человек из-за грязной воды. На строительство новых систем водоснабжения игрок выделил 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Население Пакистана – более 207 миллионов человек (больше, чем в России).

    Источник: fanat1k.ru

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    09.09.2018 12:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 сентября 2018, 23:09

      Месси . конечно чуть сильнее НО он складывает бабосики к себе в рюкзачок...Поступок Роналду -достоин уважения!

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 17:59

      Очень достойный и благородный поступок.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 сентября 2018, 16:25

      Крутой поступок и хороший пример для остальных богачей!
      Но последует ли ему хоть кто-то ?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 сентября 2018, 15:44

      В Монте Карло, мамаев и кокорин помогали бедным официантам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 9 сентября 2018, 15:38

      Конечно что касается пожертвования в этом Роналду большой респект!!! Постоянно стремится по возможности помочь тем кто действительно в этом нуждается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 9 сентября 2018, 14:51

      Что то не слышно, чтобы хоть один раисянский футболист, сделал бы что то подобное, кроме пропивания бабок в клубах... Данные поступки, вызывают только аплодисменты... Уважение парню! Шестой ЗМ - ТВОЙ )

      -2
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      Рейтинг: +54668

      MaxRnD > Vistavas 9 сентября 2018, 15:27

      Само собой, ведь о благородстве и альтруизме свидомых футболёров новости ну просто потоком идут .во всех СМИ..

      7
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      Рейтинг: +34739

      Anper 9 сентября 2018, 14:18

      Респект Рональду!!
      Но ёлки- палки, а как же Гондурас??

      3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 9 сентября 2018, 14:02

      Да, достойно! И не в первый раз это слышно о его делах подобных!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 9 сентября 2018, 14:01

      207 миллионов!!! И грязная вода им не помеха.

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 сентября 2018, 13:15

      один из самый больших плюсов этого человека это его человечность. РЕСПЕКТ и больше нет слов да не много обидно и стыдно что я сам так не поступаю хотя бы малой суммой.

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