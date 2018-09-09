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    Рюдигер: «Стиль Сарри намного лучше, чем Конте. При Маурицио ты чувствуешь себя живым»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер сравнил нынешнего главного тренера Маурицио Сарри с предыдущим – Антонио Конте. Немцу больше импонирует стиль действующего специалиста.

    «Стиль Сарри намного лучше. При нем ты чувствуешь себя живым. Маурицио хочет, чтобы мы постоянно играли высоко. При этом все должны правильно возвращаться назад», – сказал Рюдигер.

    Сарри не выиграл за карьеру ни одного трофея, в то время как Конте побеждал в АПЛ и Серии А.

    Источник: Daily Mail

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    09.09.2018 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 14:22

      При Сарри Антонио приходится включать мозги, при Конте, видимо, было не обязательно.

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