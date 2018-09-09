Михайлович намерен отсудить у «Спортинга» 11 миллионов. Тренер проработал в клубе девять дней

Тренер Синиша Михайлович планирует начать судебную процедуру по отношению к «Спортингу». Серба назначили в команду летом, но он был уволен спустя девять дней.

Специалист считает, что ему полагается компенсация в размере 11 миллионов евро. Ее тренер будет добиваться через суд.

Сейчас Михайлович находится без тренерской работы.