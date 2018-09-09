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    Михайлович намерен отсудить у «Спортинга» 11 миллионов. Тренер проработал в клубе девять дней

    Тренер Синиша Михайлович планирует начать судебную процедуру по отношению к «Спортингу». Серба назначили в команду летом, но он был уволен спустя девять дней.

    Специалист считает, что ему полагается компенсация в размере 11 миллионов евро. Ее тренер будет добиваться через суд.

    Сейчас Михайлович находится без тренерской работы.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    09.09.2018 07:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 10 октября 2018, 09:30

      Нет, тут всё верно! Если договор расторгли по своим причинам и уволили тренера - то обязаны выплатить компенсацию, которая прописана в договоре, и не важно, сколько он проработал - год, месяц, несколько дней.
      Это расторжение бьёт по репутации тренера (не имеет значения, какие тараканы в головах у руководства) - это раз. Ну и два - в это время тренер мог вести переговоры и с другими клубами, а вёл с этим, отказав остальным - значит Спортинг виноват ещё и в том, что сейчас Михайлович без работы пока что...
      За такие вещи надо платить. И добровольно, а не через суд. Ну это если есть совесть...

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 05:42

      КЛУБЫ МИРА! !! Возьмите меня на недельку на работу! Одно слово - охренеть.

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 16:58

      Если все соответствует действительности ,Спортинг попал.

      1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 9 сентября 2018, 11:31

      Договор дороже денег, Спортингу придётся платить.

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      Рейтинг: +1893

      isco2307 9 сентября 2018, 11:11

      якщо виграє справу то дорого обійдеться Спортінгу

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 сентября 2018, 11:05

      Если в договоре такая компенсация прописана - то Спортинг попал!
      А если нет - то на каких основаниях тогда Михайлович эту компенсацию требует ??

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 08:48

      9 дней одного года за которые Синиша Михайлович хочет получить 11млн. евро. И можно быть безработным на долгие годы...

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