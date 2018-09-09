Михайлович намерен отсудить у «Спортинга» 11 миллионов. Тренер проработал в клубе девять дней

Нет, тут всё верно! Если договор расторгли по своим причинам и уволили тренера - то обязаны выплатить компенсацию, которая прописана в договоре, и не важно, сколько он проработал - год, месяц, несколько дней.
Это расторжение бьёт по репутации тренера (не имеет значения, какие тараканы в головах у руководства) - это раз. Ну и два - в это время тренер мог вести переговоры и с другими клубами, а вёл с этим, отказав остальным - значит Спортинг виноват ещё и в том, что сейчас Михайлович без работы пока что...
За такие вещи надо платить. И добровольно, а не через суд. Ну это если есть совесть...
Тренер Синиша Михайлович планирует начать судебную процедуру по отношению к «Спортингу». Серба назначили в команду летом, но он был уволен спустя девять дней.
Специалист считает, что ему полагается компенсация в размере 11 миллионов евро. Ее тренер будет добиваться через суд.
Сейчас Михайлович находится без тренерской работы.