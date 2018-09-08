Сарри: «Надеюсь, я однажды вернусь в «Наполи»

Правильно сказал,пару лет и тебе тоже пинка в зад,как сделали с Конте
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что хотел бы вернуться в «Наполи» и завершить там карьеру.
Специалист возглавлял неаполитанский клуб с 2015 по 2018 год.
«Могу ли я вернуться в «Наполи»? Надеюсь, что так и будет. Возможно, это моя цель – завершить карьеру в Неаполе.
Но сначала я хочу надолго остаться в «Челси», в этом замечательном клубе. Здесь все красиво, в этом нет ничего неправильного. Тренировать эту команду – мечта», – сказал Сарри.