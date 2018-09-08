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    Сарри: «Надеюсь, я однажды вернусь в «Наполи»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что хотел бы вернуться в «Наполи» и завершить там карьеру.

    Специалист возглавлял неаполитанский клуб с 2015 по 2018 год.

    «Могу ли я вернуться в «Наполи»? Надеюсь, что так и будет. Возможно, это моя цель – завершить карьеру в Неаполе.

    Но сначала я хочу надолго остаться в «Челси», в этом замечательном клубе. Здесь все красиво, в этом нет ничего неправильного. Тренировать эту команду – мечта», – сказал Сарри.

    Источник: Tribalfootball

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    08.09.2018 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 сентября 2018, 15:50

      Правильно сказал,пару лет и тебе тоже пинка в зад,как сделали с Конте

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