Сарри: «Надеюсь, я однажды вернусь в «Наполи»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что хотел бы вернуться в «Наполи» и завершить там карьеру.

Специалист возглавлял неаполитанский клуб с 2015 по 2018 год.

«Могу ли я вернуться в «Наполи»? Надеюсь, что так и будет. Возможно, это моя цель – завершить карьеру в Неаполе.

Но сначала я хочу надолго остаться в «Челси», в этом замечательном клубе. Здесь все красиво, в этом нет ничего неправильного. Тренировать эту команду – мечта», – сказал Сарри.