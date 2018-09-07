Ареоля сделал шесть сэйвов в матче с Германией – лучший показатель за последние 10 лет

В минувший четверг состоялся матч первого тура Лиги наций в группа А, в котором встречались сборные Германии и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

Голкипер французской команды Альфонсе Ареоля в этой встрече совершил шесть спасений своих ворот. Этот показатель является лучшим за последние 10 лет для вратарей национальной команды Франции.

Ранее сообщалось, что футболист «ПСЖ» стал первым в истории вратарем, дебютировавшим за трехцветных будучи уже чемпионом мира.

Вратарь находился в заявке на ЧМ-2018, но все семь матчей провел в запасе.