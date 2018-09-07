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    Ареоля сделал шесть сэйвов в матче с Германией – лучший показатель за последние 10 лет

    В минувший четверг состоялся матч первого тура Лиги наций в группа А, в котором встречались сборные Германии и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

    Голкипер французской команды Альфонсе Ареоля в этой встрече совершил шесть спасений своих ворот. Этот показатель является лучшим за последние 10 лет для вратарей национальной команды Франции.

    Ранее сообщалось, что футболист «ПСЖ» стал первым в истории вратарем, дебютировавшим за трехцветных будучи уже чемпионом мира.

    Вратарь находился в заявке на ЧМ-2018, но все семь матчей провел в запасе.

    Источник: Opta

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    07.09.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:38

      Если так пойдет ,будет №1 в сборной Франции.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 сентября 2018, 12:31

      Вчера зажег...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 7 сентября 2018, 11:31

      Отлично сыграл ! не зря он чемпион мира ! хотя по моему не сыграл ни одного матча !... да и вообще классный матч !

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