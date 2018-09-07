Сборная Франции – шестой чемпион мира, не сумевший победить в первой игре после чемпионства

Накануне состоялся матч первого тура Лиги наций в группа А, в котором встречались сборные Германии и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

Французы стали шестым подряд действующим чемпионом мира, который не смог одержать победу в первой встрече после чемпионства (с учетом товарищеских игр). Все такие команды добыли три ничьих и три поражения.

Сборная Франции стала чемпионом мира на прошедшем турнире в России этим летом, обыграв в финале Хорватию.