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    Сборная Франции – шестой чемпион мира, не сумевший победить в первой игре после чемпионства

    Накануне состоялся матч первого тура Лиги наций в группа А, в котором встречались сборные Германии и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

    Французы стали шестым подряд действующим чемпионом мира, который не смог одержать победу в первой встрече после чемпионства (с учетом товарищеских игр). Все такие команды добыли три ничьих и три поражения.

    Сборная Франции стала чемпионом мира на прошедшем турнире в России этим летом, обыграв в финале Хорватию.

    Источник: Opta

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    07.09.2018 06:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:06

      В этой игре никто не хотел проигрывать и результат закономерен.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 7 сентября 2018, 07:57

      Сами не забили и немцем не дали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 сентября 2018, 06:28

      Ну с немцами это еще и неплохим результатом назвать можно...

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