Иско: «Реал» не замечает ухода Роналду»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско прокомментировал летний уход из команды Криштиану Роналду. Португалец более чем за 100 миллионов евро был приобретен «Ювентусом».

«Криштиану – выдающийся футболист, способный забить 50 голов за сезон. Однако и без него мы неплохо взаимодействуем. Поражать ворота стали другие игроки. Пока что ухода Роналду мы не замечаем, но никто не знает, что будет дальше», – сказал испанец.

Роналду в Серии А еще не забивал.