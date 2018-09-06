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    Иско: «Реал» не замечает ухода Роналду»

    Полузащитник мадридского «Реала» Иско прокомментировал летний уход из команды Криштиану Роналду. Португалец более чем за 100 миллионов евро был приобретен «Ювентусом».

    «Криштиану – выдающийся футболист, способный забить 50 голов за сезон. Однако и без него мы неплохо взаимодействуем. Поражать ворота стали другие игроки. Пока что ухода Роналду мы не замечаем, но никто не знает, что будет дальше», – сказал испанец.

    Роналду в Серии А еще не забивал.

    Источник: Sport.es

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    06.09.2018 20:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 сентября 2018, 06:25

      Со слабыми в Ла-лиге понятно...А вои кто сможет с сильными и в ЛЧ на себя бремя лидерства взять, переломить ход неудачно складывающейся игры? Вопрос пока открытый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 6 сентября 2018, 22:57

      У вас в этом сезоне ещё и соперников не было адекватных!

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