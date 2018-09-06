Иско: «Реал» не замечает ухода Роналду»

Со слабыми в Ла-лиге понятно...А вои кто сможет с сильными и в ЛЧ на себя бремя лидерства взять, переломить ход неудачно складывающейся игры? Вопрос пока открытый.
Полузащитник мадридского «Реала» Иско прокомментировал летний уход из команды Криштиану Роналду. Португалец более чем за 100 миллионов евро был приобретен «Ювентусом».
«Криштиану – выдающийся футболист, способный забить 50 голов за сезон. Однако и без него мы неплохо взаимодействуем. Поражать ворота стали другие игроки. Пока что ухода Роналду мы не замечаем, но никто не знает, что будет дальше», – сказал испанец.
Роналду в Серии А еще не забивал.