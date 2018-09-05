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    Клуб Бекхэма «Майами» представил полное название и эмблему

    Новообразованный клуб из США «Майами», которым владеет бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, презентовал свое полное название и эмблему.

    Он будет именоваться «Клуб Интернасьонал де Футбол Майами» или попросту ФК «Интер Майами».

    Логотип клуба выполнен в черно-бело-розовых цветах с изображением двух фламинго.

    «Интер Майами» начнет участвовать в МЛС с сезона-2020.

    Источник: Squawka Football

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    05.09.2018 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +258

      жеха87 7 сентября 2018, 23:17

      Логотип классный но лучше бы сами фламинго были розовыми а остальное белое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2018, 17:05

      это слипшиеся пеликаны?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 сентября 2018, 15:40

      Интересный проект, посмотрим, что из этого получится!

      2
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 5 сентября 2018, 13:39

      Думаю более коммерчески привлекательный проект нежели Вольядолит Зубастика

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > OBOLEV 5 сентября 2018, 15:32

      Но Бэкс и потратил на него явно больше денег и времени...

      3
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