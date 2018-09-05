Клуб Бекхэма «Майами» представил полное название и эмблему

Логотип классный но лучше бы сами фламинго были розовыми а остальное белое
Новообразованный клуб из США «Майами», которым владеет бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, презентовал свое полное название и эмблему.
Он будет именоваться «Клуб Интернасьонал де Футбол Майами» или попросту ФК «Интер Майами».
Логотип клуба выполнен в черно-бело-розовых цветах с изображением двух фламинго.
«Интер Майами» начнет участвовать в МЛС с сезона-2020.
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— Squawka News (@SquawkaNews) 5 сентября 2018 г.