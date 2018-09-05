Клуб Бекхэма «Майами» представил полное название и эмблему

Новообразованный клуб из США «Майами», которым владеет бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, презентовал свое полное название и эмблему.

Он будет именоваться «Клуб Интернасьонал де Футбол Майами» или попросту ФК «Интер Майами».

Логотип клуба выполнен в черно-бело-розовых цветах с изображением двух фламинго.

«Интер Майами» начнет участвовать в МЛС с сезона-2020.