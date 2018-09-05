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    «Барселона» заинтересована в приглашении спортивного директора «Ромы» Мончи

    Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи имеет несколько предложений о работе в других европейских клубах.

    Накануне стало известно, что кроме «Манчестер Юнайтед» в его кандидатуре заинтересованы в Испании. Речь идет о «Барселоне».

    По сообщениям итальянских СМИ, Мончи вряд ли покинет «Рому» в ближайшее время. На это указывают и прекрасные отношения с президентом римского клуба Джеймсом Паллотой.

    Источник: Football Italia

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    05.09.2018 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 5 сентября 2018, 09:36

      Чтобы он продал всех лидеров и купил кучу ненужного хла.... ой то есть молодых, подающих надежд игроков?)

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