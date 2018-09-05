«Барселона» заинтересована в приглашении спортивного директора «Ромы» Мончи

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи имеет несколько предложений о работе в других европейских клубах.

Накануне стало известно, что кроме «Манчестер Юнайтед» в его кандидатуре заинтересованы в Испании. Речь идет о «Барселоне».

По сообщениям итальянских СМИ, Мончи вряд ли покинет «Рому» в ближайшее время. На это указывают и прекрасные отношения с президентом римского клуба Джеймсом Паллотой.