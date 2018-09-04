Головин – о своем восстановлении: «На пути»

Полузащитник «Монако» Александр Головин скоро должен возобновить тренировки в общей группе команды.

Сегодня россиянин в своем инстаграме опубликовал фотографию с индивидуального занятия, подписав ее: «На пути».

22-летний футболист получил повреждение связок голеностопа на тренировке монегасков 8 августа. Ранее сообщалось, что хавбек пропустит около месяца.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.