Головин – о своем восстановлении: «На пути»

Саня, начинай писать комменты на иностранном, за границей все-таки играешь
Полузащитник «Монако» Александр Головин скоро должен возобновить тренировки в общей группе команды.
Сегодня россиянин в своем инстаграме опубликовал фотографию с индивидуального занятия, подписав ее: «На пути».
22-летний футболист получил повреждение связок голеностопа на тренировке монегасков 8 августа. Ранее сообщалось, что хавбек пропустит около месяца.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.
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