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    Головин – о своем восстановлении: «На пути»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин скоро должен возобновить тренировки в общей группе команды.

    Сегодня россиянин в своем инстаграме опубликовал фотографию с индивидуального занятия, подписав ее: «На пути».

    22-летний футболист получил повреждение связок голеностопа на тренировке монегасков 8 августа. Ранее сообщалось, что хавбек пропустит около месяца.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.09.2018 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 4 сентября 2018, 18:43

      Саня, начинай писать комменты на иностранном, за границей все-таки играешь

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