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    «Монако» показал, как тренируется Головин. Игрок продолжает восстановление после травмы

    Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться от травмы, полученной 8 августа на тренировке команды. Россиянин повредил связки голеностопа.

    Сегодня монегаски опубликовали фотографии с занятия 22-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что восстановление хавбека займет около месяца.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом примерно за 30 миллионов евро.

    Источник: ФК «Монако»

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    04.09.2018 15:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 21:40

      Ждать осталось не долго.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 сентября 2018, 16:40

      Да, без Санька у Монако сейчас идут дела очень неубедительно. Не факт, конечно, что Санёк что-то существенно изменит, но всё же, думаю целостности игры явно добавит. Нынче Монако не тот, состав гораздо слабее чем пару лет назад.

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 4 сентября 2018, 15:48

      Да может оно и к лучшему. Как раз месяц без немедленного давления официальных матчей, есть время акклиматизироваться, познакомиться с командой, с местными устоями.

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      Рейтинг: +24996

      bset 4 сентября 2018, 15:24

      Ждем дебюта!

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 15:22

      Выздоравливай,очень хочется посмотреть на русского футболиста в чемпионате Франции.Давненько наши не уезжали,и сразу травма.

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