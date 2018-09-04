«Монако» показал, как тренируется Головин. Игрок продолжает восстановление после травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться от травмы, полученной 8 августа на тренировке команды. Россиянин повредил связки голеностопа.

Сегодня монегаски опубликовали фотографии с занятия 22-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что восстановление хавбека займет около месяца.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом примерно за 30 миллионов евро.