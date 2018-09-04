«Монако» показал, как тренируется Головин. Игрок продолжает восстановление после травмы

Ждать осталось не долго.
Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться от травмы, полученной 8 августа на тренировке команды. Россиянин повредил связки голеностопа.
Сегодня монегаски опубликовали фотографии с занятия 22-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что восстановление хавбека займет около месяца.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом примерно за 30 миллионов евро.
Aleksandr Golovin poursuit son travail pour une future reprise.#Training pic.twitter.com/cfMtAUrU27— AS Monaco (@AS_Monaco) 4 сентября 2018 г.