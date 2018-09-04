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    Моуринью потерял доверие к четырем игрокам «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью потерял доверие к нескольким игрокам команды.

    В немилость к португальцу попали защитник Эрик Байи, полузащитник Поль Погба и нападающие Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд. Последний был разозлен после того, как его удалили в матче четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0). Форвард пнул двери раздевалки на стадионе «Терф Мур».

    Ранее неоднократно сообщалось, что у Моуринью не слишком хорошие отношения с Погба и Марсьялем.

    Источник: Tribalfootball

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    04.09.2018 14:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 сентября 2018, 23:44

      Ждем повторения сценария Челси...Игроки сольют переводчика и усе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 21:36

      Четыре игрока ,это много Жозе. Коллектив может стать неуправляемым.

      4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 4 сентября 2018, 17:50

      к концу сезона сам Маур растеряет окончательно все доверие к себе любимому и особенному.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 4 сентября 2018, 17:36

      Сжечь маура нытика))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 сентября 2018, 17:01

      К себе он доверие потерял...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 сентября 2018, 16:43

      Вот Маур до..бал! Вечно ему то не так и это не так. Взял бы уже свою задницу в руки и поработал бы с игроками как следует, чтобы они стали прогрессировать. При Мауре же в любом клубе, кроме Порту, не помню практически ни одного игрока, кто бы прогрессировал. Не умеет он работать с игроками. Уже 2 года в МЮ а прогресса нет практически ни у кого!!!

      8
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > ivanthebest 4 сентября 2018, 19:30

      а Интере весь состав вышли при нем на новый более качественный уровень. Да Маур в МЮ моросит не много, но не надо отменять его былые заслуги

      1
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      Рейтинг: +2527

      Челнинец > Vagner44 4 сентября 2018, 19:36

      он после Интера слишком зазвездился, себя как Бога ставит, пора ему на землю, слишком высокомерный)

      1
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