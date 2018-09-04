Моуринью потерял доверие к четырем игрокам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью потерял доверие к нескольким игрокам команды.

В немилость к португальцу попали защитник Эрик Байи, полузащитник Поль Погба и нападающие Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд. Последний был разозлен после того, как его удалили в матче четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0). Форвард пнул двери раздевалки на стадионе «Терф Мур».

Ранее неоднократно сообщалось, что у Моуринью не слишком хорошие отношения с Погба и Марсьялем.